健康網》偏頭痛不是只有頭痛！食藥署揭4大症狀：反覆發作快就醫

食藥署指出，偏頭痛急性發作時，可先服用一般止痛藥緩解，且避免聲光刺激，若疼痛加劇或發作頻繁，建議應尋求專業醫療協助；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕偏頭痛是頭痛的一種類型，其成因尚未完全明確，具有反覆發作、發作時疼痛會隨脈搏跳動而加重等特徵。偏頭痛通常發生於單側頭部，且可能伴隨噁心嘔吐、畏光、對聲音刺激敏感等情形，部分病人也可能出現視覺異常等神經症狀，症狀可能持續數小時到數天不等，因而可能對日常生活造成影響。以下由食品藥物管理署（下稱食藥署）為您簡介用於治療偏頭痛的藥品。

緩解治療與預防性治療，幫助改善生活品質

偏頭痛的治療可分為急性期的緩解治療和慢性預防性治療。緩解治療主要是在急性發作時，能有效減少疼痛症狀。市售的常見止痛藥，如乙醯胺酚（Acetaminophen）、非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen、Naproxen），通常可在一定程度緩解疼痛。

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若一般止痛藥效果不佳，建議病人就醫，由醫師評估並開立適當藥物治療。例如，可使用血清素受體致效劑 （Tripans類藥品，如Sumatriptan、Rizatriptan）或麥角鹼類藥品（Ergotamine）來治療急性發作。對於反覆發作的病人，醫師可能開立預防性藥物，如心血管用藥（如乙型受體阻斷劑）、抗癲癇藥品等。而降鈣素基因相關胜肽抑制劑亦可用於偏頭痛的預防性治療，臨床上通常於其他預防藥物效果不佳或不適用時考慮使用。由於上述藥品具有禁忌症及藥品交互作用，因此須經醫師評估後審慎使用。

偏頭痛非一般頭痛，反覆發作應就醫

當偏頭痛急性發作時，可先服用一般止痛藥進行緩解，並同時避免聲光刺激。若疼痛加劇或發作頻繁，則應尋求專業醫療協助，醫師將依疾病嚴重程度及病人個別狀況，選擇合適的治療方式。

食藥署提醒，控制偏頭痛的發生，除了藥品治療外，亦須注意適度調整生活作息，維持均衡飲食，避免可能誘發偏頭痛之食品（如酒精、咖啡因或富含酪胺酸之紅酒、起司等），並搭配適度運動與充足睡眠，養成規律生活型態，才能逐步改善並維持良好的生活品質。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1070期

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