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屏東萬丹國小44人上吐下瀉、2人住院 疑因諾羅病毒
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹國小昨（19）日發生43名學生、1名老師集體發生上吐下瀉症狀，疑似食物中毒，經衛生局及學校單位追查，由於營養午餐供餐的廠商當天供給3所學校，只有萬丹國小4年級2個班發生，所以懷疑有可能是校慶群聚造成，是否是諾羅病毒導致還在查證。
萬丹國小今（20）日是校慶運動會，19日發生師生上吐下瀉，44人請假未到校，住院學生還有2人，萬丹國小校長郭忠憲說，經過追查營養午餐業者，業者表明當天供餐給萬丹國小、竹林分校、興華國小等3所學校，1千多人食用，只有萬丹國小2班出現這種情況。
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目前懷疑可能是校慶運動會讓學生群聚才引發，有可能是傳染力很高的諾羅病毒，衛生局已下令廚房停止作業，並採驗檢體進行化驗，以查證原因，而今天的校慶運動會則不受到影響。
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