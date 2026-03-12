健康網》年過40健康拉警報？ 營養師：「鉀」對穩血壓、養骨本

營養師邱世昕表示，中年族群想要穩住健康，最需要的其實是礦物質鉀，它能幫助穩定血壓、留住鈣質，常見地瓜即是飲食補鉀好選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕年過40的你，是否開始覺得身體狀況不穩定，不僅血壓偶爾會波動，也擔心骨質會流失？營養師邱世昕表示，中年族群想要穩住健康，最需要的其實是礦物質鉀。鉀不只有助心臟打氣、顧好神經與肌肉正常運作，更重要的是，它能幫助身體平衡多餘的水分，把血壓穩穩HOLD住。此外，如果鉀攝取夠足夠，也能留住鈣質，建議日常補充5大食物，有助穩血壓、養骨本。

補鉀5大食物一次看

邱世昕於臉書專頁「營養師教練-世昕」發文表示，根據世界衛生組織（WHO）建議，每天應攝取3510毫克的鉀，但台灣人普遍連3000毫克都吃不到。至於提到補鉀，許多人可能以為只有吃香蕉，除了香蕉之外，推薦以下5種食物也是補充好選擇：

請繼續往下閱讀...

●第一名：深綠色蔬菜

含鉀比香蕉多21o4，常見的菠菜、紅莧菜、甜菜葉（莙薘菜）都是好選擇。一杯煮熟的菜葉，鉀含量超過1300毫克，吃一點點就輕鬆達標。在蛋餅裡加一把菠菜，或是煮湯時多放一點，都是最棒的補鉀法。

●第二名：馬鈴薯、地瓜

顧腎又能穩血壓，以一個中型帶皮烘烤馬鈴薯來說，鉀含量飆破900毫克，重點是必須帶皮吃，因為營養都在皮下。另，地瓜約有500多毫克，但這些食物碳水量不少，控制血糖者須注意總量也要限制。

●第三名：豆類

如皇帝豆、紅豆等，不僅含鉀，也有滿滿的纖維有助腸道順暢。半杯熟皇帝豆的鉀含量將近1000毫克，但若是比較容易脹氣的人，建議慢慢加量。

●第四名：南瓜家族

南瓜、地瓜泥、冬瓜等瓜類，也是補鉀高手。特別是烘烤過的南瓜，半杯就有將近900毫克，口感甜軟又健康。

●第五名：酪梨

酪梨不只有好脂肪，半顆就有約364毫克，建議日常可添加在沙拉或吐司裡，料理輕鬆美味。

邱世昕提醒，補鉀要選「原態食物」，少喝濃縮果汁。因為果汁雖然也有鉀，但纖維都被濾掉，等於只是飲用加了維生素和礦物質的糖水，建議多吃原形水果和蔬菜，

才能得到完整營養。

