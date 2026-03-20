小傷口拖成大潰瘍！77歲男險截肢 雷射手術2個月癒合

魏經岳醫師指陳先生回診換藥，傷口幾乎完全癒合。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕77歲的陳先生過去從事CNC機械操作工作，長年久站加上體重過重，造成下肢腫脹、色素沉著，去年右腳踝輕微碰撞有小傷口，不料傷口愈來愈大、反覆潰瘍、滲血，就醫發現是罹患最嚴重的第6期靜脈曲張，接受無刀微創熱能雷射手術，2個月傷口幾乎完全癒合。

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，靜脈曲張除了影響外觀也潛藏許多健康危機，若長期忽視恐會出現反覆潰瘍，面臨截肢風險，產生栓塞機率是正常人的5倍，嚴重恐危害生命。

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陳先生就醫時雙下肢明顯色素沉澱發黑嚴重，屬於靜脈曲張的典型表現，第6期靜脈曲張特徵為無法自行癒合的慢性潰瘍，進行下肢靜脈超音波檢查發現他右腳的靜脈管徑與左腳相比明顯變大，並出現靜脈逆流現象讓血液無法順利回流心臟，血管循環不良導致小腿下段皮膚硬化發黑，伴隨慢性潰瘍。

魏經岳說，過去靜脈曲張多以傳統手術治療，需在全身麻醉下抽除異常淺層淨脈，手術過程極痛且恢復期長，現在醫療進步，發展出無刀微創的靜脈曲張新療法，包括「熱能雷射手術」及「非熱能超級膠水黏合治療」。

微創治療可用雷射或射頻高能的方式，在超音波引導下，改以血管內方式封閉異常淺層靜脈，降低組織破壞與術後不適，其中熱能雷射手術從血管內部關閉異常靜脈；非熱能超級膠水黏合治療則以靜脈黏合膠打入靜脈，分段壓迫黏合血管。兩種療法皆具傷口小、疼痛低、恢復快等優勢，術後可立即下床行走，大幅縮短恢復時間。

陳先生接受熱能雷射手術，術後隔天出院返家，建議他穿著醫療級彈性襪與睡前養成抬腳習慣，2個月後回診開心表示，過去半年始終無法癒合的傷口，在手術後不久便開始明顯改善，傷口已接近完全癒合，生活品質大幅提升。

魏經岳提醒，靜脈曲張的高風險族群包括長期久站、久坐、肥胖、懷孕史等，若出現下肢皮膚變黑、下肢嚴重水腫、慢性傷口癒合不良且發出異味滲液等情形，建議及早就醫接受靜脈超音波檢查，由專業醫師及早介入治療，避免產生嚴重的併發症，把握黃金治療時機。

魏經岳醫師指陳先生回診換藥，傷口幾乎完全癒合。（記者蔡淑媛翻攝）

陳先生罹患靜脈曲張，傷口反覆潰瘍、滲血（圖左），接受無刀微創熱能雷射手術，2個月傷口幾乎完全癒合。（記者蔡淑媛翻攝）

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