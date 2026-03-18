GCTF啟動醫療韌性計劃 AIT預告明年7月前舉辦23場訓練課程

〔記者黃靖媗／台北報導〕全球合作暨訓練架構（GCTF）推出的「GCTF Connect社區第一線醫療人員災難照護訓練計畫」3月14日至15日於國立台北護理健康大學正式啟動。美國在台協會（AIT）說明，GCTF正透過醫療韌性計畫，在全台各地推動專為社區基層醫療人員設計的第一線災難照護訓練，預計在明年7月前，於台北、高雄等城市舉行23場課程。

AIT指出，GCTF正透過其GCTF Connect醫療韌性計畫，在全台各地推動專為社區基層醫療人員設計的第一線災難照護訓練，而台北護理健康大學正是此系列課程的第一站，共有160名社區醫療專業人員參與緊湊的全日課程，以強化在地醫療量能，並提升台灣社區層級的整體災害應對能力。

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AIT表示，在內政部消防署、國防部軍醫局、台北市衛生局、中華民國紅十字會、國立台北護理健康大學、台灣災難醫療隊發展協會的支持下，「GCTF Connect社區第一線醫療人員災難照護訓練計畫」正為第一線醫療人員提供關鍵技能與知識，助其妥善應對醫療緊急事件、自然災害以及公衛危機，透過實務導向的情境模擬訓練，課程致力於提升病患照護成效，並確保社區具備更完善的能力以因應各類急迫的健康威脅。

AIT表示，參訓學員獲得頂尖醫療講師與緊急應變專家指導，課程內容涵蓋進階創傷照護、艱困環境下的病患照護、院前輸血、危機溝通等主題，並強調在緊急情況下迅速協作並整合社區資源的重要性。本課程透過實作演練與臨床技能培訓，強化社區醫療人員的創傷照護核心能力，進而建立具備韌性且可持續運作的醫療體系，提升台灣整體的災難醫療韌性。

AIT說明，GCTF預計從現在至2027年7月，於包括台北與高雄在內的主要城市舉行23場課程。

GCTF由台灣外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處，以及英國在台辦事處共同主持，自2015年成立以來已逾10年，並於去年推出全新倡議「GCTF Connect」，為全社會韌性及其他關鍵領域提供更長期的培訓與交流機會。

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