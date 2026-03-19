苗栗整合性健康篩檢3月21日開始 多項免費檢查一次到位

苗栗醫院21日上午將在中油紫園禮堂舉辦大型篩檢，還有健康有禮加碼送，歡迎鄉親踴躍參加，圖為苗栗醫院之前辦篩檢活動，吸引不少長者參加。（資料照、苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕為守護在地民眾健康，苗栗縣政府、苗栗縣政府衛生局苗栗市衛生所等單位與衛生福利部苗栗醫院攜手合作，21日上午7點30分至10點30分，在中油紫園禮堂舉辦「整合性健康篩檢活動」，提供多項免費健康檢查服務，參與篩檢者即送白米，邀請苗栗地區鄉親踴躍參與，及早篩檢、守護健康。

苗栗醫院指出，此次大型整合性篩檢活動內容豐富，包含成人預防保健服務、40至79歲民眾可享終身一次免費的B、C型肝炎篩檢，以及大腸直腸癌篩檢、口腔癌篩檢等項目，同時還提供由女性放射師與醫師協助進行的乳癌篩檢與子宮頸癌篩檢，讓女性民眾能更安心接受專業的檢查。

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除各項健康篩檢外，現場亦提供長者功能評估、家庭照顧者支持服務及InBody身體組成測量，協助民眾更全面了解自身健康狀況。

主辦單位為鼓勵鄉親踴躍參與篩檢，凡完成任一項篩檢即可獲贈1斤優質白米，完成任兩項篩檢加碼贈送5斤白米，贈品數量有限，送完為止；欲參加成人預防保健服務抽血檢查的民眾，請於檢查前空腹6小時。活動當日請攜帶健保卡及身分證。相關活動訊息可電洽：037-261920轉1111。

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