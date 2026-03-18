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健康 > 杏林動態

太空冬眠旅行不再是科幻？ 德研究首度成功「復活」冷凍大腦

2026/03/18 16:59

德國研究團隊完成了一項創舉，他們首度成功復活經超低溫冷凍保存的小鼠大腦，神經功能、記憶都能恢復。冷凍示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

德國研究團隊完成了一項創舉，他們首度成功復活經超低溫冷凍保存的小鼠大腦，神經功能、記憶都能恢復。冷凍示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕德國埃爾朗根-紐倫堡大學（FAU）與埃爾朗根大學醫院（Uniklinikum Erlangen ）的研究團隊完成了一項創舉，他們首度成功復活經超低溫冷凍保存的小鼠大腦，神經功能、記憶都能恢復，為未來器官保存甚至是人工冬眠技術開啟無限可能。

《美國國家科學院院刊》（PNAS）刊登一篇最新研究，德國埃爾朗根-紐倫堡大學與埃爾朗根大學醫院所組成的研究團隊，成功開發出一種全新的極低溫冷凍技術，能夠在不損壞組織的情況下保存大腦，並在解凍後讓神經元重新恢復電信號交換。

團隊研究西伯利亞蠑螈習性，這種生物能在低於零下50度的環境中冬眠，甚至在永久凍土中生存數十年，一旦溫度回升便能恢復正常活動，發現從冷凍中復活的關鍵在於其肝臟能產生甘油（glycerol），作為天然的防凍劑保護細胞免受冰晶破壞。

傳統的瞬間低溫冷凍最大的問題在於冰晶的形成，細胞內的水瞬間結冰、膨脹，形成無數冰晶，這些晶體會像尖刀一樣刺破細胞膜，摧毀大腦精密的神經結構。他們使用一種玻璃化技術 （Vitrification），用特定配比的冷凍保護劑，讓組織在降溫至攝氏零下130度時，水分會轉化為類似「玻璃」的固態非晶體，而非規則的冰晶，完美固定大腦的物理狀態。

透過電子顯微鏡觀察證實，小鼠冷凍後的大腦組織中奈米結構完全沒有改變，最令人震撼的是，在解凍之後，海馬體內部的神經網路自發性地重新產生了電信號，且傳導路徑與新鮮組織無異。同時神經突觸仍可觸發「長時程增強作用」（LTP），這是學習與記憶形成的關鍵生理機制，顯示該組織不僅「活過來」，更具備功能性。

主導研究的格爾曼（Alexander German）博士表示，這項研究成果，短期可以為心臟、腎臟等器官的長期無損保留、移植帶來了新的希望，未來甚至可望實現科幻小說中，讓太空人冷凍進入人工冬眠，以此飛往遙遠的太空，或是讓目前不治之症的患者「冷凍續命」，等待未來的醫療救贖。

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