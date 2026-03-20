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健康 > 傷病癌症 > 外傷

曾被全麻嚇壞！車禍骨折選「WALANT清醒麻醉」 7旬婦曝真實感受

2026/03/20 10:31

長安醫院骨科醫師陳冠儒表示，WALANT清醒麻醉可作為骨折手術的麻醉選項之一。（長安醫院提供）

長安醫院骨科醫師陳冠儒表示，WALANT清醒麻醉可作為骨折手術的麻醉選項之一。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市75歲王姓婦人日前在路上遭車輛碰撞，當場跌倒，右手劇痛腫脹，送醫後確診為橈骨遠端骨折，必須儘速接受手術治療，然而，她過去曾歷經一次全身麻醉後出現嚴重嘔吐、發冷等不適，讓她對再次「全麻」心生恐懼，遲遲難以下定決心。

長安醫院骨科醫師陳冠儒詳細評估後，決定改採近年受到關注的「WALANT清醒麻醉」進行手術，這項技術是在局部注射含少量腎上腺素的麻醉藥，讓患者在完全清醒狀態下完成手術，不僅能有效止痛，也能減少出血，過程中無需使用傳統止血帶，大幅降低不適感。

手術當天，王婦在沒有全身麻醉情況下進入手術室，雖然一度緊張，但因有布簾遮蔽視線，加上醫師與醫護人員持續溝通安撫，她逐漸放鬆，甚至能依指示活動手指，協助醫師即時確認神經與肌腱功能。「幾乎沒什麼痛感，也沒有以前那種不舒服，真的差很多！」她術後直呼意外。

陳冠儒指出，WALANT最大優勢之一，在於免除術前長時間禁食，特別適合高齡者或患有糖尿病、心血管疾病患者，可避免空腹帶來風險，同時少了全身麻醉對心肺的影響，患者術後恢復更快，能提早下床活動，降低併發症發生機率，但此技術需患者能配合指令，若為嚴重失智或無法控制肢體者，仍不適用。

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