抓住春分》高人一等關鍵在春天！中醫教你3面向顧牢牢

春分是24節氣中標誌著春季過半的重要時刻。板橋新生堂中醫診所醫師廖迎孜指出，對於正值生長發育期的青少年而言，春分前後的百日，是促進骨骼生長、突破身高瓶頸的關鍵契機；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）的研究曾明確指出，孩童與青少年的生長速度具有顯著的季節性波動。板橋新生堂中醫診所醫師廖迎孜指出，每年3月至5月的平均生長速度，約為秋季（9月至11月）的2至 2.5倍。

廖迎孜表示，這現象與春季代謝率提升、腦下垂體生長激素分泌旺盛，以及日照時間增加帶來的維生素D合成密切相關。中醫所謂的「轉骨」，便是順應這股大自然的「升發之氣」，透過精準的辨證論治，調理脾胃運化功能並補益肝腎，為青少年骨骼生長提供充足且持續的動力儲備。

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中醫轉骨方的核心藥理，廖迎孜指出，著重開脾胃、補氣血與強筋骨，可在這3個面向加強：

●九層塔頭（健脾開胃）：

此為台灣民間轉骨方中極具代表性的藥引。九層塔頭性溫，歸脾胃，具有極佳的健脾開胃、消食導滯之效。發育期的青少年常因課業壓力大、飲食不規律導致脾胃運化失調，九層塔頭能恢復腸胃功能，為身體開啟吸收營養的門戶。

●黃耆與當歸（益氣補血）：

此為益氣補血的經典組合。黃耆補氣升陽，猶如推動引擎的燃料；當歸補血活血，確保營養能隨血液循環精準輸送到骨骼生長板。兩者協作能充盈體力，支撐青少年在快速發育期所需的能量與物質基礎。

●補腎藥（強骨固本）：

廖迎孜認為，「腎主骨」與骨骼的長度與密度與腎氣強弱息息相關。方劑中常加入如杜仲、續斷或骨碎補等藥材。杜仲等補腎藥材能補肝腎、強筋骨，從根本上鞏固骨骼發育的基石。

廖迎孜叮嚀，轉骨非盲補，辨證是關鍵，「轉骨」並非單純購買市售成藥盲目進補。專業的轉骨調理應依據孩童的生長曲線、腸胃功能、睡眠狀況進行動態調整。春分時節，家長應把握良機，鼓勵孩子多進行跳繩、籃球等跳躍運動，並確保充足睡眠。透過精準的漢方調理與健康的生活節奏，在萬物復甦的春天，為孩子的未來高度奠定最堅實的基礎。

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