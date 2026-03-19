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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》7旬婦一年失速惡化 醫示警：胰臟癌「生死線」關鍵時機

2026/03/19 14:02

專家表示，胰臟腫瘤早期生長慢，但一旦變大，風險會快速升高，2公分是影響預後的「生死線」；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖取自freepik）

專家表示，胰臟腫瘤早期生長慢，但一旦變大，風險會快速升高，2公分是影響預後的「生死線」；圖為情境照，圖中人物本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名7旬女性在健康檢查時，意外發現胰臟有約1公分腫瘤，因無症狀選擇追蹤，未料1年後竟增大至2公分，腫瘤指標也同步上升，證實為第一期的胰臟腺癌，所幸及時手術。禾馨民權健康管理診所院長、胰臟醫師林相宏提醒，胰臟腫瘤早期雖生長較慢，但一旦變大，風險會快速升高，其中「2公分」更是影響預後的「生死線」。

林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文分享，很多人說胰臟癌惡化很快，檢查出來也來不及了，事實上，胰臟癌在早期階段時生長速度是慢的，因此只要民眾發現，當胰臟發現有不明性質腫瘤時，建議半年到一年一定要追蹤檢查，2公分大小則是「生死線」

林相宏說明，一名75歲女性在健康檢查時，透過磁振造影意外發現胰臟有約1公分的不明腫瘤。因無明顯症狀且合併慢性病，初期選擇持續追蹤。然而1年後腫瘤已增大到2公分，腫瘤指標CA19-9也由40上升至70U/mL，進一步評估後決定手術，最終確診為第一期胰臟腺癌，術後指標也順利下降。

胰臟腫瘤長大的速度與關鍵

他提到，胰臟腫瘤在早期其實生長相對緩慢，小於2公分的腫瘤，其體積倍增時間約252天；但一旦進入中晚期，倍增時間可能縮短至40至60天，惡化速度大幅加快。因此，對於不明性質的胰臟腫瘤，建議每6個月至1年定期追蹤。

林相宏強調，臨床上2公分被視為關鍵「生死線」。若能在小於2公分時手術切除，5年存活率可達約50%；若更早在1公分以下發現，甚至可超過70%。但當腫瘤超過2公分，存活率可能降至10%至20%以下，預後顯著變差。

此外，腫瘤大小也與轉移風險高度相關。小於2公分時，約30%至40%已有微小淋巴轉移；一旦超過2公分，轉移比例可上升至70%至80%，即使手術後復發風險也大幅增加。

林相宏提醒，小型胰臟癌在影像上不易發現，傳統腹部超音波或電腦斷層檢查可能難以偵測，往往需仰賴內視鏡超音波（EUS）等工具才能早期診斷。一旦民眾有不明腫瘤，切勿忽視，掌握「黃金時間」，才能爭取更好的治療機會。

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