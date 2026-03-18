女偏頭痛「月吞20顆止痛藥」 醫揭元凶：7成患者合併暈眩

病患曾小姐（右三）經過北榮治療後，擺脫長期頭痛與暈眩；王小姐（左三）30年暈車問題經過治療後也明顯改善。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕偏頭痛不只是頭痛！7成偏頭痛患者合併頭暈或暈眩，常被誤診為內耳疾病。醫師指出，頭痛與前庭症狀可能為同一疾病表現，透過預防性治療可同步改善症狀。案例顯示，患者治療後不僅頭痛減少，連長期暈眩與暈車問題也明顯改善。

台北榮總最新研究發現，高達7成偏頭痛患者同時伴隨頭暈或暈眩等「前庭症狀」，不僅嚴重影響生活品質，也常因症狀被誤判而延誤治療。該研究刊登於《國際神經醫學》權威期刊Neurology，並入選2025年歐洲頭痛年會十大重要臨床研究之一。研究團隊分析北榮與關渡醫院共2801名患者資料，證實偏頭痛與前庭症狀之間具有高度關聯性。

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北榮一般神經科主任王嚴鋒指出，研究也進一步分析發現，較容易出現前庭症狀的偏頭痛患者，多具有明顯的感官敏感特徵，包括極度畏光（73.0%）與怕吵（88.6%），顯示神經對外界刺激反應較為強烈。此外，患者族群以年輕女性為主，占比高達80.8%，平均年齡約36.9歲。

臨床上，這類患者也常伴隨明顯的腸胃不適，如噁心、反胃等症狀（83.5%），且多為高頻率且較嚴重的偏頭痛，以搏動性疼痛為主，每月平均發作達13.6天。王嚴鋒指出，具備上述特徵者，其偏頭痛往往伴隨更敏感的神經反應，也更容易合併頭暈與暈眩等前庭症狀。

王嚴鋒也提到，出現前庭症狀的偏頭痛患者，其生活失能程度、焦慮與睡眠問題都更為嚴重，但臨床上卻常被誤診為前庭神經炎、梅尼爾氏症或耳石脫落等內耳疾病，導致治療方向錯誤。

研究第一作者、安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，雖然符合「前庭偏頭痛」診斷者僅約6分之1，但其他未達診斷標準卻有相關症狀的患者同樣深受困擾，若能針對偏頭痛進行治療，頭暈與暈眩症狀多可一併改善。

臨床案例中，曾小姐從40歲起飽受偏頭痛折磨長達20年，嚴重時幾乎天天吞止痛藥，並伴隨劇烈暈眩，甚至求診耳鼻喉科也未見改善。直到轉診神經內科，在王署君評估後，接受單株抗體注射與居家耳石復位治療，頭痛與暈眩明顯減少。她分享，過去每天都活在「不知道何時會痛」的恐慌中，如今一個月僅發作約4至5天，生活品質大幅提升。

曾小姐也曾因突發劇烈眩暈被診斷為耳石症，在醫師建議下參考北榮復位教學影片，在家練習半天後症狀即明顯改善，且3個月未再復發。北榮副院長王署君提醒，偏頭痛患者本身就是耳石症高風險族群，若出現眩暈合併頭痛病史，應及早就醫評估。

另一名37歲的王小姐則從小嚴重暈車，甚至聞到公車味就想吐，困擾超過30年。她回憶，過去偏頭痛發作頻繁，每月高達15天，還伴隨怕光、怕吵甚至嘔吐，長期依賴止痛藥。直到接受預防性用藥後，頭痛降至每月1至2天，更意外的是，原本嚴重的暈車問題幾乎消失，如今搭乘大眾交通運輸工具都不再不適。王署君解釋，這類長期暈車與暈眩，其實與前庭偏頭痛體質密切相關。當偏頭痛受到控制，大腦對平衡訊號的處理也隨之穩定，症狀自然改善。

王署君強調，偏頭痛治療關鍵在於「預防」，而非單靠止痛藥或止暈藥。透過神經內科專業評估與預防性用藥，才能有效降低發作頻率，改善整體生活品質。他也提醒，許多患者習慣將頭痛與頭暈分開描述，甚至分別看不同科別，反而延誤診斷。建議民眾就醫時應主動告知所有症狀，讓醫師掌握「疾病全貌」。若反覆出現頭暈、暈眩，或有偏頭痛病史卻治療效果不佳，應盡早尋求神經內科協助，避免長期依賴成藥。

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