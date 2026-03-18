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20歲男吃止痛藥手腳、下體竟現過敏紅疹 醫：當心重症致命

2026/03/18 17:38

成大醫院皮膚部醫師葉芮彣指出，民眾如服藥後身體出現紅疹等過敏反應，應就診查明致敏藥物來源，隨即停用再加以治療。（記者王俊忠攝）

成大醫院皮膚部醫師葉芮彣指出，民眾如服藥後身體出現紅疹等過敏反應，應就診查明致敏藥物來源，隨即停用再加以治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕20歲吳姓男子身體健康，平日鮮少就醫、吃藥，因腳扭傷自購止痛藥服用1週多，手腳肢端與生殖器相繼出現癢痛的圓形紅疹，後轉為色素沉澱。其後他因感冒就醫服藥，僅1天時間，相同部位再出現類似紅疹且惡化成水泡，到成大醫院就診，醫師詳細詢問用藥史並做皮膚切片檢查，確診為「固定型藥物疹」。

成大醫院皮膚科醫師葉芮彣診治說，吳男的致敏原可能為兩次病程中的止痛藥成分，即請他停用疑似致敏藥物，並接受口服類固醇治療與傷口照護，皮膚病灶逐漸改善，未再出現新的發炎反應。

葉芮彣指出，固定型藥物疹是1種特殊的藥物過敏反應，特點為初次接觸致敏藥物後，通常1至2週內出現皮疹；若再次服用相同藥物，免疫系統會迅速反應，數小時至數天內於原發作部位誘發皮疹。臨床上多呈現界線分明的紅色圓形斑塊，病灶中心可能顏色較深，甚至出現水泡或破損。停藥後多可於1至2週內逐漸改善，但常會留下明顯的色素沉澱。

固定型藥物疹的病灶常見於口腔、生殖器周圍、臉部或四肢末端等部位，嚴重時可能演變為「廣泛性水泡固定型藥物疹」，需特別留意並及早處理。常見的致敏藥物包括止痛藥（如乙醯胺酚或非類固醇消炎止痛藥）與抗生素，其他如降尿酸藥物、癲癇用藥也曾被列於誘發反應的研究報告。

在治療上，葉芮彣說明，臨床上會先評估患者近期用藥情形，找出可能引發過敏反應的藥物並停用，是控制病灶持續惡化的重要原則。對於症狀較嚴重者，可能需使用類固醇等免疫調節藥物，並搭配適當傷口照護。此外，廣泛性水泡固定型藥物疹需與史蒂文生－強生症候群（SJS）等嚴重藥物疹進行鑑別診斷，皮膚切片與抽血檢查可協助臨床判斷病因。

同時服用多種藥物情況下，傳統檢測過敏原的「貼膚測試」，準確性可能受限，在停用類固醇後，可抽血進行「體外淋巴球藥物活化試驗」，以輔助判斷。葉芮彣提醒，患者一旦確認藥物過敏資訊，建議註記於健保卡與病歷系統中，後續就醫時可主動提供完整用藥史，避免再次誘發皮膚過敏反應。

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