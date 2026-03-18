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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》以為健康天天吃？ 營養師揭10種食物超傷身

2026/03/18 20:14

營養師陳怡婷提醒，有些食物看起來健康，實際上可能含有較多糖分、油脂或添加物，如杏仁奶屬油脂，攝取過量反而可能增加身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳怡婷提醒，有些食物看起來健康，實際上可能含有較多糖分、油脂或添加物，如杏仁奶屬油脂，攝取過量反而可能增加身體負擔；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少食物標榜天然、低脂或健康，讓人誤以為天天多吃也沒問題。對此，營養師陳怡婷提醒，有些食物看起來健康，實際上可能含有較多糖分、油脂或添加物，如果攝取過量，反而可能增加身體負擔，可說是常見的「偽健康食物」。此外，她並整理出10種常被誤以為健康的食物，提醒選購與食用時應多留意。

10大偽健康食物清單

陳怡婷於臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文提出，以下10大常見「偽健康食物」，提醒購買時多加注意，以免追求健康反傷身。

植物奶

不少人誤以為植物奶為奶類，可以補充蛋白質。不過，不同植物奶的營養成分差異大，如燕麥奶為醣類，杏仁奶則是油脂，有些產品為了口感，也會加入調味料。

零卡可樂／汽水

零卡飲可樂榜沒有熱量，容易讓人誤以為可以放心大量飲用。不過，人工甜味劑可能促進食慾，也可能會干擾腸道菌相。

蔬果乾

許多人認為蔬果乾是由蔬菜、水果製成，攝取有助補充膳食纖維，但有些產品在製作過程中會經過油炸或加入調味，如果攝取過多，仍可能增加身體負擔。

植物肉

植物肉主打屬於素食，但其實為超加工食品，為了模擬肉類口感，通常還會放入許多人工添加物。

黑糖、蜂蜜等天然糖

很多人以為天然糖比砂糖營養，不過，雖然黑糖或蜂蜜含有極微量的礦物質，本質仍屬於添加糖（精製糖）。因此，攝取過量同樣可能影響健康。

低脂優格

低脂優格去除了部分脂肪，但並不代表熱量較低，有些產品為了提升風味，也會額外加入糖或香料。

能量棒、蛋白棒

能量棒或蛋白棒常被視為健身族群的營養點心，但部分產品為了改善口感，也會添加糖、香料等成分，因此並非減肥食品。

風味綜合堅果

堅果本身屬於油脂，且市售風味堅果風味多，過量攝取也可能會吃下額外的糖、鈉與添加物。

100%果汁

100%果汁雖然標榜天然，但不等於現榨果汁，大量飲用仍可能造成血糖瞬間飆升，且與原型水果相比，膳食纖維含量通常較少。

多穀物餅乾、麵包

標示「穀物」並不一定代表高纖健康，有些產品是以白麵粉回添麩皮製成，口感鬆軟。一般來說，真正的全麥或全穀產品，比例需達51%以上。

陳怡婷強調，不管任何食物都須控制攝取量，掌握「適量不過量」原則。並提醒，購買時應閱讀食品標示，避開過多的人工添加物，才能真正吃得健康。

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