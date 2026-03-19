自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐吃對血糖穩一整天 營養師公開7日早餐菜單

2026/03/19 07:16

想穩住血糖，早餐很重要。專家表示，關鍵就在選擇低升糖指數澱粉、搭配高纖維、優質蛋白質，與好油；圖為情境照。（圖取自freepik）

想穩住血糖，早餐很重要。專家表示，關鍵就在選擇低升糖指數澱粉、搭配高纖維、優質蛋白質，與好油；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾想要控制血糖，早餐是重要的起點。營養師林俐岑指出，想要避免血糖劇烈波動的關鍵，就在選擇低升糖指數澱粉、搭配高纖維、優質蛋白質，與好油。他建議烹調上以蒸與煮為主，避免高溫油炸，同步還分享7日控糖早餐菜單，建立穩糖飲食模式。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享7天控糖均衡早餐食譜：

第1天：美式精力拼盤。鷹嘴豆半碗、香煎雞肉片、無糖豆漿1杯、生菜沙拉1碗、核桃2 粒、帶皮蘋果半顆。

第2天：紫色抗氧化碗。紫心蒸地瓜1小根、水煮蛋（1-2 顆）、無糖優格1碗、橄欖油清炒綠花椰菜、烘焙杏仁果5粒、藍莓1小把。

第3天：北歐風鮭魚餐。蒸馬鈴薯2小顆、嫩煎鮭魚1片、低脂牛奶1杯、烤甜椒與小黃瓜、南瓜籽1匙、奇異果一顆。

第4天：鮮甜玉米餐。蒸玉米1根、歐姆蛋2顆蛋加少許牛奶、無糖豆漿1杯、乾煎綜合菇類、腰果5 粒、帶皮蘋果半顆。

第5天：日系山藥暖胃餐。半碗山藥、舒肥雞胸肉、無糖優格+奇亞籽、燙青菜、藍莓一小把。

第6天：高纖燕麥奶昔碗。大燕麥片（5平匙，加入牛奶隔夜冷藏）、水煮蛋1顆+無糖豆漿1杯、涼拌黑木耳小黃瓜、無調味堅果灑在優格、奇異果1顆，切片鋪在燕麥上。

第7天：台式根莖豐盛餐。蒸芋頭半碗（不加糖）、烤鯖魚+無糖豆漿、炒大白菜與紅蘿蔔絲、夏威夷豆3顆、帶皮蘋果半顆。

控糖執行關鍵做法，林俐岑建議，順序依次為蔬菜、蛋白質、澱粉（全穀根莖）、水果。先吃蔬菜和蛋白質可以緩衝後續澱粉帶來的血糖衝擊。同時，蘋果、藍莓、奇異果都是低GI首選，建議水果的一次份量控制在「一個拳頭」大，盡量在白天活動量大的時段攝取。

林俐岑總結，只要早餐吃對方向，就能為一整天的穩定血糖打下良好基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中