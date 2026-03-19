自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

價格掉2成》快抓住草莓季尾巴 DIY果醬鎖住7種營養素、抗癌

2026/03/19 08:11

價格掉2成》快抓住草莓季尾巴 DIY果醬鎖住7種營養素、抗癌

草莓果醬不用將果粒攪碎，反而可以吃到整顆莓果。營養師楊芳瑜指出，草莓富含果糖、葡萄糖，也含有膳食纖維，十分受到大家喜愛。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕草莓被譽為「水果中的皇后」，營養價值極高。目前產季已進尾聲，人氣料理家Amy教做草莓果醬，可以鎖住風味，繼續享用。營養師楊芳瑜指出，草莓富含果糖、葡萄糖，也含有膳食纖維。

楊芳瑜在臉書專頁「楊企鵝營養師 親子營養/保健食品研究/減醣食譜研發」發文分享，草莓的水分含量多，其實熱量不算高，營養學上一份水果來說，大約為10顆草莓，含有15g的醣，她建議，腸胃較敏感的族群避免空腹食用。

美國癌症協會（ACS）表示，每天食用以草莓和藍莓為首的莓果類，可以有效預防皮膚癌、肝癌、肺癌及食道癌等癌症。

想要留住草莓真果味，Amy在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，DIY的草莓果醬可以吃到整顆草莓，尤其近尾聲的草莓每斤零售價137-142元，比上月平均降幅近2成。不過，此時草莓顆粒較小且酸，反而適合做草莓果醬，無論是抹吐司、吃鬆餅/優格、喝氣泡飲都可以加一點草莓果醬增添風味。

全程熬煮的時間約50分鐘，變成濃稠的醬汁，且草莓果粒已經完全糖漬入味。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

全程熬煮的時間約50分鐘，變成濃稠的醬汁，且草莓果粒已經完全糖漬入味。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

材料：
草莓：1000g（1.67台斤）。
細砂糖：約400g。
檸檬汁：1顆份量。

作法：
1.草莓洗乾淨後再切掉蒂頭，再用清水快速沖一下瀝乾，鍋中放入草莓1000g、細砂糖400g，加入新鮮檸檬汁（一顆份量），糖漬入味約2-3小時，讓草莓釋出果膠水分再開始熬煮。

2.先開中小火煮，煮至草莓及糖水都煮滾，過程中可以稍微拌勻。煮的過程中，會產生一些浮沫，建議邊煮邊用湯勺撈除，熬煮過程需不時拌勻。

3.煮到一半會發現草莓的醬汁越來越濃稠，水分慢慢蒸發、果膠也釋出，全程熬煮的時間約50分鐘，草莓果醬原本是鍋子的8-9分滿，熬煮至剩下1/3的份量，變成濃稠的醬汁且草莓果粒已經完全糖漬入味。

Amy提出，可以取少許的醬汁在碟子上，用湯匙劃過且醬汁是分開，也代表草莓果膠已沒有多的水分，就是果醬煮好了。不過，空瓶需要先消毒，趁草莓果醬溫熱時裝罐，再倒扣至冷卻，達到真空狀態，未開封可冷藏1-2個月，若糖放得少就不能久放。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中