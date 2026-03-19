價格掉2成》快抓住草莓季尾巴 DIY果醬鎖住7種營養素、抗癌

草莓果醬不用將果粒攪碎，反而可以吃到整顆莓果。營養師楊芳瑜指出，草莓富含果糖、葡萄糖，也含有膳食纖維，十分受到大家喜愛。（取自「Amyの私人廚房」臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕草莓被譽為「水果中的皇后」，營養價值極高。目前產季已進尾聲，人氣料理家Amy教做草莓果醬，可以鎖住風味，繼續享用。營養師楊芳瑜指出，草莓富含果糖、葡萄糖，也含有膳食纖維。

楊芳瑜在臉書專頁「楊企鵝營養師 親子營養/保健食品研究/減醣食譜研發」發文分享，草莓的水分含量多，其實熱量不算高，營養學上一份水果來說，大約為10顆草莓，含有15g的醣，她建議，腸胃較敏感的族群避免空腹食用。

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美國癌症協會（ACS）表示，每天食用以草莓和藍莓為首的莓果類，可以有效預防皮膚癌、肝癌、肺癌及食道癌等癌症。

想要留住草莓真果味，Amy在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，DIY的草莓果醬可以吃到整顆草莓，尤其近尾聲的草莓每斤零售價137-142元，比上月平均降幅近2成。不過，此時草莓顆粒較小且酸，反而適合做草莓果醬，無論是抹吐司、吃鬆餅/優格、喝氣泡飲都可以加一點草莓果醬增添風味。

全程熬煮的時間約50分鐘，變成濃稠的醬汁，且草莓果粒已經完全糖漬入味。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

材料：

草莓：1000g（1.67台斤）。

細砂糖：約400g。

檸檬汁：1顆份量。

作法：

1.草莓洗乾淨後再切掉蒂頭，再用清水快速沖一下瀝乾，鍋中放入草莓1000g、細砂糖400g，加入新鮮檸檬汁（一顆份量），糖漬入味約2-3小時，讓草莓釋出果膠水分再開始熬煮。

2.先開中小火煮，煮至草莓及糖水都煮滾，過程中可以稍微拌勻。煮的過程中，會產生一些浮沫，建議邊煮邊用湯勺撈除，熬煮過程需不時拌勻。

3.煮到一半會發現草莓的醬汁越來越濃稠，水分慢慢蒸發、果膠也釋出，全程熬煮的時間約50分鐘，草莓果醬原本是鍋子的8-9分滿，熬煮至剩下1/3的份量，變成濃稠的醬汁且草莓果粒已經完全糖漬入味。

Amy提出，可以取少許的醬汁在碟子上，用湯匙劃過且醬汁是分開，也代表草莓果膠已沒有多的水分，就是果醬煮好了。不過，空瓶需要先消毒，趁草莓果醬溫熱時裝罐，再倒扣至冷卻，達到真空狀態，未開封可冷藏1-2個月，若糖放得少就不能久放。

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