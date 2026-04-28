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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》長壽不靠吃補品！ 遠離5大雷區食物可少病痛

2026/04/28 06:13

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，研究指出，很多疾病並非突然找上門，而是每天吃出來的，尤其超加工食品等5種常見食物，更是地雷；示意圖。（圖取自freepik）

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，研究指出，很多疾病並非突然找上門，而是每天吃出來的，尤其超加工食品等5種常見食物，更是地雷；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為追求長壽，很多人選擇狂吃補品、保健品。不過，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，臨床與流行病學研究反而更一致地指出一件事：真正決定壽命的關鍵，不是吃什麼最補，而是在於吃進去的食物哪些該避開。如超加工食品、含糖飲料、加工肉品、反式脂肪與高鹽食物等，就是5大地雷。他並指出，門診很多患者不胖，卻突然心肌梗塞、中風或罹癌，往前回追，問題往往是長期飲食習慣累積所致。

5大隱形風險地雷食物

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，流行病學研究指出，很多慢性病找上門，其實不是突然來的，而是每天吃出來的。他並列出以下5種常見的隱形風險來源食物：

超加工食品：包含泡麵、餅乾、香腸、加工肉、含糖飲料等，這類食物的問題不只是熱量高，而是添加劑（乳化劑、防腐劑）影響腸道菌、高糖＋高脂導致慢性發炎（chronic inflammation），與心血管疾病、癌症、早死風險上升相關。

含糖飲料：不僅造成肥胖問題，而是代謝崩壞。糖飲中的液體糖不容易有飽足感，比固體糖更危險。容易造成迅速升糖、胰島素波動，長期下來，恐致胰島素阻抗（insulin resistance），增加第2型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝風險。

加工肉品：香腸、培根、火腿、熱狗等，已被世界衛生組織（WHO）旗下的International Agency for Research on Cancer列為第一類致癌物，與亞硝酸鹽、加工過程產物有關，也可能增加大腸癌風險。

反式脂肪：常見於人造奶油、油炸食品、包裝糕點等食物，對於健康的影響，包括：增加壞膽固醇（LDL）、降低好膽固醇（HDL）、促進動脈硬化，與心肌梗塞風險上升顯著相關。

高鹽飲食：這不只是口味重的問題，飲食長期高鈉，容易造成高血壓、腦中風、心臟病等。亞洲飲食常見陷阱，包含醬油、醃製食品、湯類（尤其外食）。

日常飲食避免慢性傷害5要訣

黃軒提醒，長壽飲食的核心不是吃得多健康，而是避免長期慢性傷害。建議日常80%攝取原型天然食物；飲料盡量改喝水或無糖茶；加工肉偶爾吃；外食注意注意隱藏鹽＋油；購買食品避開看不懂的成分表。

黃軒強調，想要追求長壽，飲食模式比單一食物更重要，控制慢性發炎等於緩老化；好的腸道菌是關鍵調控者，掌握少讓身體吃錯食品，其實就是長壽關鍵。

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