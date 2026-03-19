自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

挑戰28天不吸菸抽8萬元！「戒菸就贏」開跑 首創戒菸關懷人獎勵

2026/03/19 11:43

李鑼和女兒李紫嫣（右）是今年的活動代言人；中為國健署長沈靜芬。（記者羅碧攝）

李鑼和女兒李紫嫣（右）是今年的活動代言人；中為國健署長沈靜芬。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為鼓勵民眾遠離菸害、提升戒菸成功率，「2026戒菸就贏比賽」正式啟動，今年延續「兩人一組」機制，並祭出最高新台幣8萬元獎金，號召吸菸者與親友攜手挑戰至少28天完全不吸菸。

由衛福部指導；國民健康署、地方政府衛生局、董氏基金會共同舉辦的「2026戒菸就贏比賽」報名開跑。有「國民岳父」 之稱李㼈及女兒李紫嫣合體「為愛行動、戒菸就贏公益」，呼籲20歲以上的吸菸者即日起至4月底前，與不吸菸的親友，兩人一組，至「華文戒菸網」報名「2026戒菸就贏比賽」，在5月2日到5月29日確實不吸菸，就有機會一起抽中獎金8萬元8組。

2026戒菸就贏活動開跑，希望鼓勵民眾戒菸。（記者羅碧攝）

2026戒菸就贏活動開跑，希望鼓勵民眾戒菸。（記者羅碧攝）

國民健康署長沈靜芬表示，吸菸仍是台灣最重要且可預防的健康危險因子之一，每年造成逾2萬人死亡，台灣每年因菸害所造成的整體經濟損失高達1,858億元，戒菸不僅對健康有益，同時也能減少國家財政負擔。現在戒菸不必只靠吸菸者的努力，今年首創將醫事人員的力量拉進來，鼓勵報名戒菸比賽者到全國近3000個合約醫事機構去戒菸，報名戒菸者只要填上一名醫事人員擔任「戒菸關懷人」，只要成功戒菸且抽中獎金組，其「戒菸關懷人」可加獲1萬元獎金。

董氏基金會董事長張博雅指出，一個人不戒菸，肺就會有問題，像李前總統登輝先生發誓戒菸就真的戒菸，希望大家都能戒菸，如果不戒菸就會「臭臭的」。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國指出，吸菸易致癌，包括罹患肺癌、口腔癌及食道癌，以及吸菸者的手指頭和全身有菸味，人際關係會變差，且現在1包菸要200多元，個月下來要7000-8000元，因此戒菸不只對自己健康好，且可省下一筆支出，同時二手菸會造成周圍人可能因此罹肺癌。其實戒菸不難，有專業人員會幫助戒菸。

陳相國表示，戒菸的好處是很立即的，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12週，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

台灣家庭醫學醫學會戒菸醫師郭斐然指出，目前已有30多人報名參加，早在1988年美國衛生部報告就強調：「尼古丁成癮性非常高，和海洛英、古柯鹼同屬最高等級」，吸菸不只是壞習慣，也是成癮問題，因此戒菸一定要找對方法。戒菸輔助藥物主要分為「尼古丁替代療法」（貼片、咀嚼錠、口含錠、噴霧）與「非尼古丁藥物」（戒必適 Champix、布憂平 Bupropion）兩大類。這些藥物能有效緩解戒斷症狀，搭配專業門診可大幅提高成功率，且台灣政府全額補助。此外，自今年1月1日起，加熱菸使用者也納入「戒菸服務補助計畫」範圍;加熱菸使用者可比照紙菸提供「戒菸用藥治療」及「戒菸衛教」。

李㼈以成功戒菸的義工身分鼓勵大家戒菸，呼籲吸菸者透過戒菸門診尋求專業協助，並提供戒菸4招對抗菸癮，分別為1.深呼吸15次；2.喝一杯冷水；3.用力伸展身體；4.刷牙或洗臉，擊退菸魔。

國健署提醒，民眾若有戒菸需求，可至全台近3000家戒菸合約醫療院所尋求協助，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63諮詢。今年活動已開放報名，民眾可透過「華文戒菸網」報名參加，把握機會為健康與獎金雙重目標努力。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中