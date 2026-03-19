挑戰28天不吸菸抽8萬元！「戒菸就贏」開跑 首創戒菸關懷人獎勵

李鑼和女兒李紫嫣（右）是今年的活動代言人；中為國健署長沈靜芬。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為鼓勵民眾遠離菸害、提升戒菸成功率，「2026戒菸就贏比賽」正式啟動，今年延續「兩人一組」機制，並祭出最高新台幣8萬元獎金，號召吸菸者與親友攜手挑戰至少28天完全不吸菸。

由衛福部指導；國民健康署、地方政府衛生局、董氏基金會共同舉辦的「2026戒菸就贏比賽」報名開跑。有「國民岳父」 之稱李㼈及女兒李紫嫣合體「為愛行動、戒菸就贏公益」，呼籲20歲以上的吸菸者即日起至4月底前，與不吸菸的親友，兩人一組，至「華文戒菸網」報名「2026戒菸就贏比賽」，在5月2日到5月29日確實不吸菸，就有機會一起抽中獎金8萬元8組。

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2026戒菸就贏活動開跑，希望鼓勵民眾戒菸。（記者羅碧攝）

國民健康署長沈靜芬表示，吸菸仍是台灣最重要且可預防的健康危險因子之一，每年造成逾2萬人死亡，台灣每年因菸害所造成的整體經濟損失高達1,858億元，戒菸不僅對健康有益，同時也能減少國家財政負擔。現在戒菸不必只靠吸菸者的努力，今年首創將醫事人員的力量拉進來，鼓勵報名戒菸比賽者到全國近3000個合約醫事機構去戒菸，報名戒菸者只要填上一名醫事人員擔任「戒菸關懷人」，只要成功戒菸且抽中獎金組，其「戒菸關懷人」可加獲1萬元獎金。

董氏基金會董事長張博雅指出，一個人不戒菸，肺就會有問題，像李前總統登輝先生發誓戒菸就真的戒菸，希望大家都能戒菸，如果不戒菸就會「臭臭的」。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國指出，吸菸易致癌，包括罹患肺癌、口腔癌及食道癌，以及吸菸者的手指頭和全身有菸味，人際關係會變差，且現在1包菸要200多元，個月下來要7000-8000元，因此戒菸不只對自己健康好，且可省下一筆支出，同時二手菸會造成周圍人可能因此罹肺癌。其實戒菸不難，有專業人員會幫助戒菸。

陳相國表示，戒菸的好處是很立即的，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12週，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

台灣家庭醫學醫學會戒菸醫師郭斐然指出，目前已有30多人報名參加，早在1988年美國衛生部報告就強調：「尼古丁成癮性非常高，和海洛英、古柯鹼同屬最高等級」，吸菸不只是壞習慣，也是成癮問題，因此戒菸一定要找對方法。戒菸輔助藥物主要分為「尼古丁替代療法」（貼片、咀嚼錠、口含錠、噴霧）與「非尼古丁藥物」（戒必適 Champix、布憂平 Bupropion）兩大類。這些藥物能有效緩解戒斷症狀，搭配專業門診可大幅提高成功率，且台灣政府全額補助。此外，自今年1月1日起，加熱菸使用者也納入「戒菸服務補助計畫」範圍;加熱菸使用者可比照紙菸提供「戒菸用藥治療」及「戒菸衛教」。

李㼈以成功戒菸的義工身分鼓勵大家戒菸，呼籲吸菸者透過戒菸門診尋求專業協助，並提供戒菸4招對抗菸癮，分別為1.深呼吸15次；2.喝一杯冷水；3.用力伸展身體；4.刷牙或洗臉，擊退菸魔。

國健署提醒，民眾若有戒菸需求，可至全台近3000家戒菸合約醫療院所尋求協助，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63諮詢。今年活動已開放報名，民眾可透過「華文戒菸網」報名參加，把握機會為健康與獎金雙重目標努力。

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