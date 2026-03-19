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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

阿嬤喊腿痠竟差點沒命 竟罹「沉默殺手」隨時會爆

2026/03/19 11:46

孫秀正醫師指出這名阿嬤罹患有「沉默的殺手」之稱的腹主動脈瘤、超過7公分，隨時會破裂，緊急手術切除。（記者蔡淑媛翻攝）

孫秀正醫師指出這名阿嬤罹患有「沉默的殺手」之稱的腹主動脈瘤、超過7公分，隨時會破裂，緊急手術切除。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名86歲阿嬤持續一週左下肢痠痛且逐漸加劇，急診就醫檢查發現罹患大型腹主動脈瘤，已經大如拳頭、超過7公分，隨時會破裂，緊急手術切除，平等澄清醫急診科醫師孫秀正提醒，腹主動脈瘤有「沉默的殺手」之稱，患者可能只出現腹痛、腰痛、背痛或下肢疼痛，容易誤認是肌肉痠痛或關節問題，必須注意。

孫秀正表示，腹主動脈瘤是腹部主動脈血管壁因退化或動脈硬化而逐漸擴張，血管直徑持續增大，血管壁會變得脆弱，一旦發生破裂，可能短時間大量內出血，死亡率極高。

尤其腹主動脈瘤直徑大於5至5.5公分時，破裂風險驟增，這名阿嬤患者腹主動脈瘤已超過7公分，屬於極高風險狀態，必須儘速處理。

這名阿嬤罹患大型腹主動脈瘤，大如拳頭、超過7公分，隨時會破裂。（記者蔡淑媛翻攝）

這名阿嬤罹患大型腹主動脈瘤，大如拳頭、超過7公分，隨時會破裂。（記者蔡淑媛翻攝）

孫秀正指出，腹主動脈瘤被稱為「沉默的殺手」，症狀難以言表，患者常說是「下背痛」、「屁股痛」或「腰痠」，看似一般不適，很容易誤認為肌肉痠痛或關節問題，但其實可能與主動脈剝離或腹主動脈瘤等重大血管疾病有關，醫療人員在評估時須保持高度警覺。

這位阿嬤由家屬陪同到急診時一再強調是左側下肢痠痛及腰部不適，疼痛指數達到8至10分，詢問也無明顯外傷史，為快速釐清病情，孫秀正為她進行床邊超音波檢查，發現腹主動脈明顯擴張，直徑超過7公分，懷疑為腹主動脈瘤，進一步電腦斷層檢查確診為大型腹主動脈瘤。

澄清醫院急診團隊立即啟動跨科別合作機制，緊急會診心臟血管外科，經醫療團隊與家屬詳細說明病情與治療計畫後，迅速安排病人接受手術治療，把握黃金治療時機，術後恢復良好，已康復出院。

孫秀正呼籲，腹主動脈瘤好發於高齡族群、吸菸者、高血壓患者及有動脈硬化或心血管疾病病史者，提醒若出現突發性的腹痛、腰痛、下背痛、背痛或不明原因下肢疼痛，應儘早就醫檢查，以免延誤治療。

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