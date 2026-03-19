健康網》血糖失控看臉就知道！ 醫揭7徵兆：眼袋、長斑都中

鄰好西醫診所醫師李思賢引述研究指出，當身體長期血糖偏高時，可能導致臉部出現7種警訊，如臉上長斑、眼周浮腫或眼袋等7徵兆，提醒若中3項以上應檢測血糖；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是威脅現代人健康的常見慢性病之一，除了定期血糖檢測及早防範外，其實臉部也藏著與血糖、代謝相關徵兆。鄰好西醫診所醫師李思賢引述研究指出，當身體長期血糖偏高時，可能導致臉部出現7種警訊，包括：眼周浮腫、髮量變少、滿臉痘痘、黑色棘皮症、嘴唇或口腔乾燥、齒痕舌、臉上有斑等，提醒若符合3項以上，建議儘早安排抽血檢查，評估是否有血糖相關問題。

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」與初日診所臉書粉專發文表示，許多人花許很多時間做保養，卻不知道問題可能不在皮膚。研究發現，當身體長期處於血糖偏高，或在胰島素阻抗情況下，皮脂分泌、發炎反應與皮膚代謝都可能受到影響。這些變化，也會逐漸反映在臉上。

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7大糖尿病警訊

李思賢進一步提及，如果發現皮膚開始出現以下7狀況，都可能是身體發出的代謝警訊：

眼周浮腫

除了年齡造成眼周組織鬆弛、浮腫，有時也可能和水分滯留、慢性發炎或代謝問題有關。

髮量變少、頭皮油亮

除了年齡與雄性禿之外，部分頭髮稀疏也可能與甲狀腺功能低下有關。研究顯示，甲狀腺荷爾蒙與身體代謝密切相關，而代謝失衡與胰島素阻抗也經常同時出現。

滿臉痘痘

荷爾蒙失調時，皮脂分泌容易增加，也容易長痘痘。研究顯示，胰島素濃度高或有胰島素阻抗者，痘痘發生率也較高；若中年後仍反覆長痘，不一定只是清潔問題，也可能與荷爾蒙代謝失衡有關。

黑色棘皮症

黑色棘皮症常與胰島素阻抗有關，高胰島素會刺激皮膚細胞增生，使皮膚變厚並出現深色沉著。在部分兒童與青少年中，這種皮膚變化甚至可能早於血糖異常。

嘴唇、口腔乾燥

在糖尿病或血糖過高的情況下，身體可能出現多尿現象，導致水分流失增加，當身體處於輕度脫水狀態時，就可能出現口乾或嘴唇乾燥等情況。

齒痕舌

當舌頭出現腫脹時，舌頭邊緣貼合牙齒，可能留下像牙齒壓出的痕跡，形成齒痕舌，這種情況有時可能與舌體腫脹或水分滯留相關。

臉上有斑

除了日曬與年齡增長之外，血糖長期偏高也可能影響皮膚狀態，當身體處於高血糖環境時，蛋白質容易產生糖化反應，可能加速皮膚老化，並增加色素沉著機會。

李思賢提醒，若長期忽略臉上出現的7個警訊，血糖問題可能在沒有明顯症狀的情況下持續惡化，也會增加未來第二型糖尿病、脂肪肝與代謝疾病的風險。

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