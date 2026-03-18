3年減碳逾10％！ 雙和攜手4院打造「永續醫療聯盟」

部立雙和醫院攜手部立台北醫院、部立基隆醫院、中英醫院及板英醫院成立「永續醫療聯盟」。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院17日宣布攜手部立台北醫院、部立基隆醫院、中英醫院及板英醫院成立「永續醫療聯盟」，並與工業研究院合作推動醫療減碳與ESG治理，雙和醫院院長李明哲表示，自2022年推動永續政策以來，院內碳排放量3年已減少超過10%，此次透過跨院合作建立醫療永續治理模式，在環境部與衛福部見證下正式啟動，盼為台灣醫療體系低碳轉型打造示範案例。

李明哲表示，雙和醫院近年提出「一科一永續」理念，鼓勵各科室從醫療流程優化、能源管理及資源循環等面向落實永續行動，讓ESG不只是理念，而是融入日常醫療工作的具體實踐，此次成立「永續醫療聯盟」，也希望發揮醫學中心「以大帶小」的角色，將雙和醫院累積的永續治理經驗與管理模式，協助區域及地區醫院建立碳管理與能源治理能力，在確保醫療品質的同時，逐步推動醫療體系邁向低碳與永續發展。

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雙和醫院副院長吳美儀分享，自2022年啟動永續政策以來，雙和醫院於2022至2025年間碳排放量已降低超過10%；院內醫療廢棄物再利用率達18.2%，優於醫療產業平均約14%；其中，院內醫療廢塑膠回收製成的再生清潔袋與生物醫療廢棄袋，分別於前年與今年初取得環保標章，院方目前已完成11項碳足跡盤查，領先全國醫療院所；以血液透析碳足跡為例，每次血液透析為7754 kgCO₂e，透過綠色腎臟專案預估每年可減碳約36萬3076 kgCO₂e。未來也將持續擴大至更多臨床醫療單位，結合價值醫療與低碳醫療模式，逐步落實永續醫療核心價值。

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