西醫也能針灸？衛福部：完訓即可、多為自費負擔

近日有老翁在台南的復健科診所就醫做針灸，竟被收了6千多元，且效果不彰。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔中央社〕有復健科診所遭指針灸收費6700元。衛福部今天說，西醫、牙醫完成192小時訓練可合法針灸，但不納中醫健保，多由民眾自費，收費須核備，且西醫不可宣稱為中醫師，民眾應留意。

媒體報導，近期一名老翁因為腳痛，在台南的復健科診所就醫做針灸，一開始開價新台幣5000元，後來一路加價，最後被收了6700元，且治療完覺得沒有效果，感到相當不滿，引發外界對非中醫師執行針灸業務資格的討論。

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衛福部中醫藥司長蘇奕彰今天告訴媒體，針灸並非中醫師的專屬權限，西醫或牙醫師只要接受總時數192小時的針灸訓練，即可合法執行針灸業務。

蘇奕彰解釋，針灸在各醫療領域均有其適應症，例如牙醫師利用針灸止痛也有顯著效果。因此，只要是具備醫師資格者，不分科別，在完成法定學分訓練後，皆可於其診療過程中施以針灸治療。

但在費用給付方面，蘇奕彰提醒，現行健保規範的中醫針灸給付，僅限於「中醫健保特約醫療機構」，西醫與牙醫診所不屬於中醫健保體系，執行針灸項目無法申報健保給付，通常由民眾自費負擔，費用須向地方衛生局核備。

此外，蘇奕彰強調，西醫師即使具備針灸執行資格，也不可宣稱具有「中醫師」身分，醫師若要以中醫師名義執業，必須依法考取並持有正式的中醫師執照，兩者資格不容混淆。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅說，健保規範西醫師可以執行部分中醫業務，比如針灸等，但有要求「不得申報健保」，有些西醫師進行針灸是服務性質、沒有收費，但也有些醫療院所會收取相關費用，呼籲民眾務必先問清楚，再接受服務。

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