健康網》癌友吃錯恐發燒住院！ 醫警告：這類食物先別碰

專家提醒，癌友在治療的路上，為了降低感染風險，暫時先避免生食；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多癌友在治療的路上，因為身體正在恢復期，如果能吃得下、吃得開心，是不容易的事。然而，聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬指出，對很多病人來說，不需過度限制，唯有一項飲食需特別留意，就是暫時先避免食用生食，以降低感染風險。

癌友在治療中，有沒有飲食的限制呢？許雅芬於臉書專頁「乳房外科 Dr. 許雅芬」發文分享，很少主動去限制、或特別叮嚀病人「這個不能吃、那個不要碰」。因為在治療的路上，「能好好吃飯、吃得下、吃得開心，對很多病人來說，很不容易的事」。但是有一類食物例外，治療期間最好別碰生食。

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許雅芬舉例說明，生魚片、生蠔、生牛肉等生食，對健康的人來說也許只是「偶爾拉肚子」，但對免疫力較弱的病人來說，一點點感染，就可能變成發燒、住院，甚至影響後續治療進度。

他還提到，不論是手術後、化療中、放療中，治療中的病人，免疫力幾乎一定會比平常來得低。有些時候，身體外表看起來還不錯，但實際上對細菌、病毒的防禦力，已不如過去的身體如此穩定。這不是危言聳聽，而是我們在臨床真的看過太多「原本可以避免」的狀況。

許雅芬提醒，這不是要癌友「一輩子都不能吃」，只是意味著，癌友在治療的階段，安全比口腹之慾更重要。待治療告一段落、免疫力恢復、身體狀況穩定，再去享受美食。 在治療中「我們能多保護身體一點，就多保護一點。」

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