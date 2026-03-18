LDCT篩檢讓人「白挨刀」？ 健保署：手術沒變多、9成2最後是肺癌

健保署指出，衛福部推動公費LDCT上路後，近三年肺部手術量未明顯增加，且約92%術後確診為肺癌。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕政府近年力推低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，希望能早期發現肺癌、降低死亡率，但也引發「過度醫療」質疑，有學者推估，過去10多年可能有15萬到20萬人接受了不必要的肺葉切除手術。對此中央健康保險署今（18日）提出數據回應，從LDCT公費政策上路後的近三年來看，肺部手術量並沒有明顯增加，且接受手術的病人中，約有92%最後確診是肺癌，顯示多數手術並非「白挨刀」。

健保署長陳亮妤表示，國健署自2022年7月推動LDCT公費篩檢後，健保署分析2023年至2025年的肺部手術資料，整體手術數從2萬1309例增加到約2萬1753例，三年來小幅增加約2%（約444例），變化不大。

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進一步觀察手術類型，肺葉切除手術近三年分別為4161、4193及4311例，約增加150例；肺分葉切除手術為3628、3843及4181例，增加約553例；至於多用於診斷的楔形切除手術，則由1萬3520例降至1萬3261例，減少約259例。

陳亮妤指出，肺部手術依嚴重程度不同，可分為肺葉切除、部分肺葉切除及楔形切除。其中楔形切除多用於釐清肺部結節性質，她解釋，臨床上如果發現肺部有結節，醫師有時會先做楔形切除，把組織取出來確認是發炎還是癌症，因此確實可能出現「開刀後才發現不是癌症」的情況。

「不過整體來看，手術後有92%確診為肺癌，這個比例其實不低！」陳亮妤說，為了釐清是否存在過度醫療，健保署將接受肺部切除手術的患者，與重大傷病卡資料進行比對，發現約92%的患者最後取得肺癌重大傷病卡，代表多數手術確實是針對肺癌進行。

不過她也坦言，現階段資料還無法直接判斷「篩檢」與「手術」間的關聯，主要原因是健保署與國健署的資料尚未完全串接，無法分辨哪些人是因公費篩檢發現、哪些是自費健檢或其他途徑，健保署與國健署將進一步整合資料，釐清篩檢後的醫療行為與手術情形。

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