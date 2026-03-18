這糖尿病老藥有助護眼？ 研究：可能降低黃斑部病變風險

研究發現，糖尿病患者服用治療藥物二甲雙胍與中度老年性黃斑部病變風險顯著降低相關。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國一項研究發現，糖尿病患者服用治療藥物二甲雙胍（Metformin）與中度老年性黃斑部病變風險顯著降低相關。此研究發表在《BMJ Ophology》醫學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國利物浦大學的研究團隊研究約2000名參與利物浦常規糖尿病眼疾篩檢計畫的受試者。研究團隊在5年期間拍攝視網膜照片，檢查這些照片以確定是否存在老年性黃斑部病變，並評估疾病的進展程度。

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研究團隊的分析顯示，服用二甲雙胍的受試者發生中度老年性黃斑部病變的機率，是未服用該藥物受試者的0.63倍。

事實上先前科學家就有推測二甲雙胍可能有降低老年性黃斑部病變作用，但早期的研究依賴間接指標，例如，美國全科醫生的診斷代碼或保險理賠記錄。此研究是首次透過對視網膜照片來直接評估老年性黃斑部病變的嚴重程度。

老年性黃斑部病變是1種進行性眼疾，會影響黃斑，即視網膜中央負責精細視覺的區域。它主要發生於50歲以上的成年人，是西方國家人們視力喪失的主要原因之一。

領導此研究的眼科醫生比爾（Nick Beare）博士表示，大多數老年性黃斑部病變患者目前尚無有效治療方法，因此，此研究是團隊尋找新療法的重大突破。

比爾聲稱，二甲雙胍有望挽救糖尿病患者視力。團隊之後需要做的是，在臨床實驗中測試二甲雙胍作為老年性黃斑部病變治療藥物的療效。

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