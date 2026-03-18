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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒進流行期 彰縣宣導正確洗手與環境清消

2026/03/18 13:36

縣長王惠美與學生互動，引導學童落實正確勤洗手的觀念。（記者湯世名攝）

縣長王惠美與學生互動，引導學童落實正確勤洗手的觀念。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣衛生局攜手麥當勞叔叔之家慈善基金會，今天（18日）在秀水鄉明正國小舉辦「洗趣腸病毒，健康樂無憂」記者會，縣長王惠美與慈善大使麥當勞叔叔一起透過生動有趣的互動劇，引導學童在歡樂氛圍中落實「正確勤洗手」的觀念，以寓教於樂的方式，讓孩子深切記憶洗手時機與步驟，培養良好衛生習慣，共同對抗腸病毒及各類病菌的威脅。

王惠美表示，即將進入腸病毒流行期，今年已有2例腸病毒感染併發重症確定病例；預防腸病毒首重「勤洗手」，除了遵循「溼、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，吃東西前、與寶寶玩耍前、擤鼻涕後、上廁所後及看病前後澈底清潔手部，將「洗手五時機」化為生活習慣。並強調生病不上學，避免傳染他人，減少群聚以降低重症發生的機率。

她指出，衛生局從1月開始就進入校園宣導腸病毒防治，對縣內336家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，教導孩子如何正確洗手。並邀請小兒專科醫師自4月起於縣內66家托嬰中心進行衛教輔導及諮詢，預計6月底前完成縣內247所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，實施早期介入的防疫措施。

麥當勞叔叔透過生動有趣的互動劇，引導學童落實正確勤洗手的觀念。（記者湯世名攝）

麥當勞叔叔透過生動有趣的互動劇，引導學童落實正確勤洗手的觀念。（記者湯世名攝）

麥當勞叔叔之家慈善基金會方案營運副理林佩蓉表示，麥當勞叔叔之家慈善基金會從事洗手教育宣導至今已進入第29年，已在3000多個學校演出，透過寓教於樂的方式，讓孩子了解洗手對預防腸病毒和各種病菌傳染的重要性。

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