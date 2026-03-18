抗癌不再玉石俱焚！這款「鏡像分子」切斷能量 達成0副作用

研究證實特殊的「鏡像分子」能精準阻斷能量來源餓死癌細胞，為癌症精準療法尋獲新突破；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療最令人恐懼的往往是痛不欲生的副作用，這不是因為腫瘤無法摧毀，而是傳統療法在殺死癌細胞時，也無差別地摧毀了健康組織。最新醫學研究尋獲一條打破此僵局的線索，一種特殊的「鏡像分子」竟然能精準鎖定特定細胞的能量來源，讓其自行餓死。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，瑞士日內瓦大學（University of Geneva）與德國馬爾堡大學（University of Marburg）的聯合團隊，近期在國際期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）發表最新成果。研究證實，一種名為D-半胱胺酸（D-cysteine）的分子，能專門進入某些癌細胞並干擾其生命機制。這項發現為癌症精準治療提供了全新的實證方向。

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這項技術的核心在於胺基酸的立體化學特性。胺基酸是構成蛋白質的基礎分子，通常存在兩種鏡像形式，如同人類的左手與右手，化學成分相同但結構方向相反。人體生物機制幾乎完全依賴左手版本，而研究人員發現，右手版本的鏡像分子能對特定癌細胞產生致命干擾。

實驗數據顯示，這種鏡像分子會透過專屬運輸蛋白進入部分癌細胞，健康細胞則完全不會吸收。一旦進入內部，該分子會精準阻斷粒線體內名為NFS1的關鍵酵素：負責協助產生維持細胞運作的鐵硫簇。當此酵素遭到抑制，癌細胞的能量代謝、DNA生成與細胞分裂將全面停擺。

研究團隊在帶有侵略性乳癌腫瘤的小鼠模型中進行測試，結果顯示腫瘤增長速度顯著減緩，且實驗動物並未出現明顯生理副作用。然而，這項技術目前仍嚴格處於動物實驗階段。未來的臨床實證將聚焦於確認該分子在人體內的有效吸收劑量與長期安全性，以評估其阻斷腫瘤擴散的實質潛力。

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