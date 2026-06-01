健康網》名主持人罹卵巢癌擴散盲腸 人工造口保命！醫： 5警訊別當腸胃病

施可瑩驚曝罹患卵巢癌，癌細胞擴散到盲腸，只能做「人工造口」保命。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕香港主持人施可瑩近期透露罹患卵巢癌，腫瘤大到像孕肚一樣，原本以為化療6次就OK，沒想到癌細胞擴散到盲腸，只能做「人工造口」保命，讓她一度無法接受，擔心成為親朋好友的負擔。醫師鄭丞傑曾提醒，卵巢位於骨盆腔深處，發生卵巢癌時，症狀也常常不典型，若出現出現腹脹腹悶、食慾差、下腹不舒服、頻尿或尿急、消化不量或排便習慣改變，恐會讓人以為只是腸胃不舒服或泌尿問題，提醒女性應特別留意警訊。

施可瑩日前於IG上曬出病床照，坦言最近工作量銳減、沒有發文是因罹患卵巢癌。她表示，去年上半年因輸卵管積水11公分，因此動刀接受治療；未料10月又發現卵巢有一個10公分的腫瘤，後來長到17公分，大小跟懷孕5個月的孕肚差不多，但仍照常工作。直至今年2月發現竟是罹患了卵巢癌，且癌細胞已經擴散到盲腸，不得不做「人工造口」保命。

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卵巢癌常見5警訊

鄭丞傑曾於臉書粉專「Cofit我的專屬營養師」、YouTube頻道「Cofit*宋晏仁醫師-初日醫學」指出，卵巢位在骨盆腔深處，卵巢癌早期不一定會有明顯疼痛，提醒應留意並記錄不適症狀。常見需要留意的症狀，包括：1.腹脹、肚子悶、腹圍變大；2.吃一點就覺得飽、食慾突然變差；3.骨盆或下腹部不舒服；4.頻尿、尿急；5.消化不良、便秘或排便習慣改變。

5大觀察症狀多留心

鄭丞傑表示，這些症狀很常見，多數時候仍可能是腸胃炎、腸躁症、便秘、泌尿道問題、荷爾蒙變化或其他良性原因，不代表一定是卵巢癌。但若症狀是新出現、持續存在、反覆發生或明顯與平日不同，就不建議只靠胃藥、益生菌或忍幾天觀察。他並建議，可以特別注意以下情況：

●持續2–4週仍未明顯改善。

●腸胃治療後，仍反覆不舒服或症狀越來越頻繁。

●頻尿、尿急合併下腹悶痛或腹圍變大。

●體重不明原因下降、食慾明顯變差。

●停經後、50歲以上，或有卵巢癌/乳癌家族史者，出現上述症狀應留意。

此外，鄭丞傑提醒，切勿只靠單一症狀自我判斷，腹脹多數時候仍是腸胃問題，但若合併易飽、頻尿、腹圍變大、體重下降、食慾變差或下腹痛，就值得進一步檢查。

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