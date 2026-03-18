健康網》理解大家的心 「我的視界」首創沉浸式心理諮商展覽

《Through My Eyes》我的視界展覽，透過來自台灣各地50則匿名故事與藝術作品，呈現真摯視角、生命經驗與情感故事。（創始策展人蔡理薇提供）

〔健康頻道／綜合報導〕近年心理健康成為廣受各界關注的重要課題，目前開展中的《Through My Eyes》我的視界展覽透過來自台灣各地50則匿名故事與藝術作品，呈現真摯視角、生命經驗與情感故事，引領觀眾展開一段檢視內在心理的旅程。透過360度沉浸式展覽，希望讓大眾更加了解心理健康的重要性，並將「心理諮商」視為自然且重要的支持方式。

《Through My Eyes》我的視界展覽，由財團法人台北市國際社區服務文教基金會與人蔡理薇共同合作策劃完成。參觀的民眾將能深入探索50個生命故事，並結合「資訊圖表」（Infographics），由蔡理薇與來自世界各地的心理諮商師、神經心理學家及跨文化神經心理學家合作，以視覺化方式將心理健康層面較為抽象的概念與情緒，轉化為易於理解的科學知識，幫助觀眾更具體地理解心智與情緒的運作。

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其中一個展間亦設置為「心理健康資源區」，提供參觀者探索支持自身心理健康的實用方式。同時舉辦一系列免費工作坊，讓民眾有機會透過不同形式接觸「心理諮商」，包括反思與創作練習、親職課程、引導式對話，以及多元的身心健康活動。透過匿名故事、專業心理健康資源、教育性資訊圖表與身心健康工作坊的交織，邀請每一位參觀者停下腳步，進行反思，培養同理與理解。

《Through My Eyes》的創始策展人蔡理薇於2022年成立親職交流社群，為家長們打造一個可以分享經驗、彼此支持並共同面對育兒挑戰的空間，交流的經驗成為展覽誕生的契機之一。蔡理薇表示：「我希望在台灣創造一個安全的空間，讓人們可以表達那些長久以來深藏在心中的情緒與歷程。這不只是為了釋放自己所承受的重量，也希望讓更多人能夠看見不同的生命視角，理解那些在日常生活中被隱藏起來的真實故事。」

《Through My Eyes》我的視界展覽創始策展人蔡理薇（Valerie Tsai）指出，心理健康，就是健康，每一個人都不應該獨自承受。（蔡理薇提供）

蔡理薇認為，透過這些以匿名方式提供的生命故事可以讓每一個故事都能夠更真誠、從心而發地被分享。蔡理薇透過展覽中的資訊圖表整理相關研究與觀點，「我希望能以更具體、更易於理解的方式，幫助大家理解情緒與心理健康背後的科學。」

本展的共同策劃單位：財團法人台北市國際社區服務文教基金會，成立於1985年，致力於為在台灣的外國人士提供心理諮商服務以及各項社區資源，不僅提供由持照心理師所提供的專業心理諮商服務，同時也舉辦各類工作坊與多元課程。

《Through My Eyes》我的視界展覽以匿名形式呈現的藝術與創意展覽，透過作品來探索真實人生背後故事，蔡理薇深深感受到，透過匿名方式可以讓每一個故事都能夠更真誠、從心而發地被分享。（創始策展人蔡理薇提供）

《Through My Eyes》我的視界展覽，3月13日開幕至今吸引許多民眾參觀。（創始策展人蔡理薇提供）

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