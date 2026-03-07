自由電子報
健康 > 名人健康事

許維恩罹癌》台灣50歲以下女性乳癌達32％ 12種防癌食物清單曝

2026/03/07 06:21

營養師程涵宇指出，研究證實，日常飲食攝取12種食物有助預防乳癌，其中綠色蔬菜含有能抗氧化的胡蘿蔔素，可降低罹患乳癌的風險近3成；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕44歲女星許維恩日前確診乳癌，並進行雙邊乳房切除與重建。想防範乳癌，除定期篩檢外，其實飲食也息息相關。營養師程涵宇指出，乳癌長年高居台灣女性癌症發生率第1名，50歲以下占比達32%，比例甚至高過歐美。研究證實，吃對綠色蔬菜、十字花科蔬菜、蔥蒜、柑橘類、莓果、水果、海鮮、發酵食品、豆類、全榖、香料、堅果等12種食物，有助身體維持超強防護力，避免乳癌找上門。

程涵宇於臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」與網頁發文指出，根據衛福部最新癌症登記報告，台灣110年新增1,7432名乳癌病友，其中未滿50歲的年輕型乳癌5,597人、占比約32%，比歐美比例更高，為歐美國家25%的1.28倍。對此，她建議，根據科學研究，日常飲食攝取以下12種食物，不僅有助維持身體防護力，對於乳癌預防也具有幫助。

綠色蔬菜：綠色蔬菜含有能抗氧化的胡蘿蔔素，研究發現，攝取較多胡蘿蔔素的女性，能降低罹患乳癌的風險18-28%，並且可以降低復發率。

十字花科蔬菜：含有蘿蔔硫素能夠平衡體內雌性激素，進而降低乳癌的發生。

蔥蒜：蔥蒜中的硫化物能降低罹患乳癌的風險，烹調前建議切得細碎一些，更有助於抗癌物質釋放跟作用。

柑橘：柑橘類含有豐富營養物質，其中，類黃酮有幫助體內抗氧化、抗發炎的作用，常吃柑橘類，約可降低10%罹患乳癌機率。

莓果：莓果多含有花青素及類黃酮，可以防止細胞損傷及阻止癌細胞的生長擴散。

水果：桃子、蘋果、梨子及葡萄含有多酚、類黃酮等抗氧化物質，有助預防乳癌。

海鮮：富含脂肪的魚類，如鮭魚、鯖魚，含有豐富的Omega-3脂肪酸抗發炎，除了預防乳癌，也能預防心血管疾病。

發酵食品：發酵食物含有豐富的益生菌，能增強免疫力，降低罹患乳癌的機率。

豆類：豆類富含膳食纖維、維生素及礦物質，研究發現，多攝取豆類能降低患乳癌風險約20%，豆類中的高纖維含量能夠預防乳癌。

香料：奧勒岡、薑黃這類香料中含有多酚，能幫助身體抗氧化來抗癌。料理時，建議可以多使用它們調味。

全穀：未精緻過的全穀類保有豐富維生素、礦物質和膳食纖維，可降低乳癌風險，並且也有預防直腸癌、胃癌、食道癌的作用。

堅果：堅果中有α-次亞麻油酸，能幫助乳腺細胞抗癌，避免癌細胞成長。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

