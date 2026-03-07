自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》女王節愛自己！ 營養師點恐致乳癌10大壞習慣

2026/03/07 12:08

營養師陳涵宇指出，乳癌是台灣女性發生率第一名的癌症，且近年罹患年齡層越來越低。想要防範乳癌發生，日常飲食與生活應避免10大壞習慣；情境照。（擷自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕3月8日女王節即將來臨，身為女人的妳，除了購物犒賞自己外，更應照顧自身健康，以免常見婦癌疾病找上門。尤其近日藝人許維恩因罹患乳癌，進行雙邊乳房切除與重建手術，也引發關注。營養師陳涵宇指出，20-39歲年輕族群，乳癌是發生率最高的癌症項目，好發年齡甚至比歐美年輕10歲。想要防範乳癌發生，除了定期檢查，建議日常飲食與生活也應避免10大壞習慣。

程涵宇於臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」與網頁發文指出，乳癌是台灣女性發生率第一名的癌症，而且近年來罹患乳癌的年齡層越來越低。她指出，日常生活或飲食中，其實非常多罹癌因子可自我控制，切實執行也能預防乳癌的發生。包括：

油炸食物：研究發現，經過油炸的食物，會明顯增加罹患乳癌的風險，且同時容易造成心血管疾病。

速食：速食大多為高油、高鹽及油炸物，若太常吃這類食物，除可能造成發胖，也會造成身體必須的營養素攝取不足，容易增加罹患各種慢性病及乳癌的風險。

加工肉品：加工肉品像是培根、香腸等，研究發現，加工肉類的攝取會增加9％乳癌風險。

添加糖：攝取過多的糖，容易讓身體呈發炎狀態，同時也與肥胖、高血壓、糖尿病發病率相關，此外，也與乳癌風險呈現正相關。

高GI精製碳水：經常食用高GI精製碳水，可能增加8%乳癌風險，且通常這類食物也會添加較多的糖，對身體造成負擔。

超加工食物：如泡麵、碳酸飲料、冰淇淋、糕點等食物。

除上述6項食物攝取應避免外，程涵宇也提及，在生活習慣部分，應注意以下4項，包括：避免久坐不動、酗酒、忽略體重而肥胖、接觸內分泌干擾物，如常見的運動PC水壺使用即應注意。

