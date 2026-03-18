健康網》尿不乾淨別只怪攝護腺 醫揭頻尿恐是這問題

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，若出現尿不乾淨、頻尿或夜尿等症狀，未必都是攝護腺肥大惹的禍，並提醒睡前少喝水、少喝刺激性飲品有助改善；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性出現排尿問題時，往往懷疑是不是攝護腺肥大造成。對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，若出現尿不乾淨、頻尿或夜尿等症狀，未必都是攝護腺肥大惹的禍，「膀胱過動症」也可能是常見原因之一。兩者雖然症狀相似，但治療方向與用藥卻完全不同。提醒睡前少喝水、避免飲用刺激性飲品，並尋求專業醫師正確診斷，才能對症下藥。

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，你是否有過這樣的經驗：明明才剛上完廁所，卻總有尿不乾淨的殘尿感，甚至晚上得爬起來好幾次？很多男性第一直覺會認為是攝護腺肥大惹的禍，但其實膀胱過動症也會產生類似感覺。

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膀胱過動症狀也相似

他並進一步說明，當膀胱的逼尿肌出現不自主地過度收縮，大腦就會持續接收到強烈的排尿訊號，讓人覺得膀胱裡還有尿，產生尿急、頻尿甚至尿不乾淨的錯覺。簡單來說，攝護腺肥大是物理性的「出口阻塞」，導致尿流變細；而膀胱過動則是神經與肌肉的「敏感度過高」，兩者雖然症狀相似，但治療方向與用藥卻完全不同，因此，正確診斷非常重要。

改善尿不乾淨3建議

想要改善尿不乾淨的情況，江佩璋提出以下3項建議：

●睡前減少飲水：睡前3小時盡量少喝水，減少夜間排尿困擾。

●避免刺激飲品：減少攝取咖啡、茶和酒精，降低膀胱刺激。

●尋求專業診斷：若頻繁出現殘尿感，應就醫進行檢查釐清原因。

江佩璋提醒，排尿問題未必是攝護腺惹的禍，對症下藥才能改善症狀，也千萬別把膀胱敏感當成攝護腺阻塞治療。

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