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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》壯碩棒球員 被歸為肥胖？醫談肌肉的代價

2026/03/18 13:43

棒球員有8成算是肥胖？斗六成大醫院心臟內科主治醫師蘇奕嘉表示，「強壯的體格」與「健康的心臟」之間，並不能直接畫上等號。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

棒球員有8成算是肥胖？斗六成大醫院心臟內科主治醫師蘇奕嘉表示，「強壯的體格」與「健康的心臟」之間，並不能直接畫上等號。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕目前WBC熱潮尚未止歇，而在場上拚搏，體格壯碩、魁梧的西洋球員們，竟有8成算是肥胖？

斗六成大醫院心臟內科主治醫師蘇奕嘉在臉書粉專「奕嘉醫師談心室」表示，最近WBC引起台灣人的棒球熱，球員在場上展現驚人的爆發力，著實令人嘆為觀止，不過你知道嗎？根據研究顯示，選手為了提升表現，約有80%的大聯盟球員被歸類為過重或肥胖喔！

蘇奕嘉直言，無論是在診間或是健身房，常有朋友跟我分享「蘇醫師，我這幾年練得很壯，雖然 BMI 超標，但這都是肌肉，應該很健康吧？」這真的是一個非常大的誤會，因為「強壯的體格」與「健康的心臟」之間，並不能直接畫上等號。

肌肉也有「重量代價」

蘇奕嘉說明，為了追求極致的打擊爆發力，職業棒球選手常透過增重來提升表現。但從臨床研究來看，這其實是一場體能與健康的拉鋸戰。這麼做有2項風險：

1. 退役後的風險斷層：數據顯示，選手退役後，高血壓盛行率從1%飆升至14%，高膽固醇則從 2% 惡化到 18%。

2. 代謝失衡：當「高肌肉量、高體重」失去了職業級的運動強度支撐時，原本的「體能優勢」會迅速轉化為心血管的「代謝負擔」。

蘇奕嘉表示，一般人常看到球員在高BMI下依然保有頂尖表現，卻忽略了他們處在極其嚴格的臨床監控之下，加上職業級的營養攝取與體能訓練，而一般民眾若只是一味追求體格壯碩，卻忽略了心肺功能的監控，其實是讓心臟在「超載」的邊緣冒險。

追求大肌肉的同時，還是要注意建立「心肺保險」

蘇奕嘉認為，說有氧與重訓並行，即使目標是增肌，每週建議還是要安排 150 分鐘的中強度有氧運動。蘇奕嘉比喻，「一台好的跑車，除了輪胎懸吊好之外，引擎也要夠力才能從容的表現出最佳的性能，人也是一樣，有了良好的心肺功能，才能讓你的肌肉徹底釋放完整的力量，而有氧運動，就是增強心肺引擎的不二法門。」

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