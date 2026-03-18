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健康 > 名人健康事

健康網》超驚險！網紅江老師罹癌把巨瘤當宿便 醫揭誤判警訊

2026/03/18 11:03

網紅「我是江老師」江宇婷，近日自曝罹患邊緣性卵巢癌。（圖取自臉書「我是江老師」）

網紅「我是江老師」江宇婷，近日自曝罹患邊緣性卵巢癌。（圖取自臉書「我是江老師」）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅「我是江老師」江宇婷近日自曝罹患邊緣性卵巢癌，她坦言一開始將腹脹與便秘誤認為肥胖與宿便，竟意外「養大」卵巢腫瘤到19公分，同時呼籲大眾別輕忽身體警訊。根據台北榮民總醫院衛教資料指出，早期卵巢癌通常無症狀，當腫瘤逐漸變大壓迫周圍骨盆器官時，才會出現下腹部脹痛、胃口差、尿失禁、便秘、月經不規則等狀況，最好進一步諮詢醫師。

江老師日前現身衛教記者會分享自身經歷，透露當時小腹隆起明顯，但只認為是變胖或宿便，由於長期嚴重便秘，曾有7-10天才排便1次的記錄，萬萬沒想到竟是卵巢已被腫瘤撐到19公分大，大小相當於懷孕7個月。還好經醫師手術後已重新回到健康的生活。

根據台北榮民總醫院衛教資料表示，卵巢癌早期通常無症狀，所以不易在早期診斷出來，當腫瘤逐漸變大，壓迫周圍骨盆器官，會出現以下症狀：

●腸胃道症狀：下腹部脹痛、胃口差，消化不良、噁心、嘔吐及體重下降。

●排泄系統問題：頻尿、尿失禁、便秘。

●月經異常：月經不規則、經血過多、停經、陰道出血。

●當腫瘤變大、出現腹部隆起時，可自行摸到腫塊，另可能有腹水、腹部疼痛或呼吸困難等症狀。

婦產科醫師李偉浩曾表示，卵巢癌大部分是高度惡性癌症，但大家比較不熟悉的，大約10-15%會出現低度惡性卵巢癌／邊緣性卵巢癌。「低度惡性／邊緣性」表示它的表現上比高度惡性癌的侵襲性要低，也比一般的卵巢癌預後好。大約有8成的機會可以在早期就發現。尤其，低度惡性／邊緣性卵巢癌仍有可能復發，仍建議長期追蹤。過去甚至有10-20年後才復發的個案，也有從低度惡性轉化到高度惡性的病患，所以，術後千萬不要輕忽。

此外，台灣癌症基金會衛教資料提到，在女性癌症中，因為卵巢癌初期時的症狀不明顯，一些常見症狀也跟其他疾病相類似，也不像子宮頸癌可以藉由抹片篩檢發現，難以早期診斷，往往在發現時，已經是晚期或是轉移到其他器官。卵巢癌的治療，除了手術及化學治療外，延緩疾病的復發也是卵巢癌治療的目標之一，由於精準醫療的進步，基因檢測與標靶藥物的使用，已大幅降低疾病復發的機率，也為卵巢癌癌友增加治療的選擇。

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