壯男電梯倒地心跳停止OHCA 32分鐘生命之鏈搶命成功

▲從家屬即時CPR、社區協助報案與AED支援，到消防人員專業急救及醫院後續照護，每個環節都缺一不可，才共同創造重生奇蹟。（照片來源：shutterstock）

記者許國楨／台中報導

▲男子（右二）現身向救護人員洪瑞佐、康晴涵當面致謝。（勤工分隊提供）

台中市南區某社區日前上演一場驚心動魄的生死救援，48歲男子傍晚跑步返家後，身體突發不適在電梯內倒地失去意識，生命徵象一度消失，所幸家屬、社區物業、消防救護員與醫院團隊接力搶救，搭配CPR+AED操作，在32分鐘內完成一場與死神賽跑的生命接力，將男子從鬼門關前拉回。

台中市消防局第七大隊勤工分隊上月11日晚間6點42分接獲報案，1名男子跑步返家後在電梯內昏倒，救護車趕赴途中得知患者已無呼吸心跳，要求救護人員立即做好OHCA（到院前心肺功能停止）急救準備，並同步加派救護隊支援。

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家屬即時CPR+社區AED操作 提升到院前有效存活率

救護人員洪瑞佐、康晴涵抵達社區時，患者兒子神情焦急衝出大樓帶路，眾人發現男子癱倒電梯內，面色蒼白、毫無反應，其妻在等待救援期間，已依照線上指導展開CPR壓胸，社區管理人員則迅速報案並取來AED待命，救護員立即接手急救，確認男子已呈現OHCA狀態，僅剩瀕死性呼吸。

由於電梯空間狹窄，現場人員合力將患者移出電梯展開搶救，經監測發現患者心律為最危急的心室顫動（VF），立刻實施AED電擊。第一次電擊後仍未恢復，緊接著第二次電擊與持續CPR後，患者成功恢復自主心跳，達成ROSC（恢復自主循環），雖仍處於昏迷狀態，但生命跡象已逐漸穩定。

隨後支援救護隊到場，立即建立靜脈輸液、裝設心電圖監測設備，並持續供氧，送醫途中男子竟緩緩睜開雙眼恢復意識，救護人員一邊安撫情緒，一邊密切監控生命徵象順利送醫，經醫院專業復甦後照護，男子康復出院，重新回到家人身邊。

家屬、社區物業、消防救護員、醫院接力救命

勤工分隊表示，此案從家屬即時CPR、社區協助報案與AED支援，到消防人員專業急救及醫院後續照護，每個環節都缺一不可，每個人在關鍵時刻做出正確行動，才共同創造重生奇蹟；而近日該社區申請宣導CPR+AED操作，讓住戶學習如何第一時間施做，提升到院前有效存活率，勤工分隊也受邀到場示範，當天獲救的男子也現身，並向救護人員洪瑞佐、康晴涵當面致謝，場面溫馨感人。

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