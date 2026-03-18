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健康網》早餐前刷牙？要用沖牙機嗎？牙醫有解

2026/03/18 10:06

不少人好奇，早上應該先刷牙再吃早餐，還是先吃早餐再刷牙？以及牙線應該怎麼用？牙醫師廖婉汝提出說明。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人好奇，早上應該先刷牙再吃早餐，還是先吃早餐再刷牙？以及牙線應該怎麼用？牙醫師廖婉汝提出說明。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人聽說吃早餐前先刷牙，牙膏中的氟能夠保護牙齒一整天，這是真的嗎？也有人想問，用牙線很重要嗎？牙醫師廖婉汝（Jamie Liao）在Thread表示，許多網友對「把牙齒弄乾淨」和「口腔異味」這兩件事真的有很多困惑。廖婉汝認為，理論歸理論，能落實的衛教才是好衛教。針對多項常見問題，廖婉汝提出見解。

早餐前刷？還是早餐後刷？

廖婉汝表示，這取決於你的「生活節奏」，前提是：前一天睡前有確實徹底清潔。廖婉汝強調，不管餐前餐後，「有刷總比沒刷好」，別因為沒時間等30分鐘就乾脆不刷。

• 理論派（時間充裕）：起床先漱口 → 吃早餐 → 早餐後漱口（中和酸鹼值、沖殘渣）→ 等 30 分鐘後再刷牙。

• 折衷派（趕上班上課）：起床直接先刷牙！先去除夜晚增生的細菌（心理也舒服），早餐後簡單漱口，如果到公司有空再補刷。

另外有網友詢問，為何要等30分鐘？廖婉汝表示，因為吃完東西後，口腔環境會變酸，使琺瑯質稍微軟化，如果馬上刷牙，容易磨損。等個30分鐘，讓唾液幫牙齒「再礦化」變硬後再刷比較不會造成傷害。廖婉汝個人建議「先牙線，後刷牙」。 先把牙縫裡的殘渣清出來，刷牙時，牙膏裡的氟離子才能順利進到牙縫裡。

只有用餐後要等嗎？廖婉汝回覆，是的，主要是針對進食後（特別是酸性食物）。 如果是早上起床刷牙，或者是喝完白開水，就不用等喔。

如果你這餐吃得很酸（例如喝檸檬汁、氣泡水），那 30 分鐘還是要等比較好，但如果真的趕時間，用清水多漱口，中和口中酸性，也有幫助。

牙縫清潔：牙線、牙間刷、沖牙機

物理性的「摩擦」才是清除細菌生物膜的關鍵。

• 牙線

地位： 基本標配，絕對不能省。

標準： 適合所有牙縫，尤其是緊密的牙齒鄰接面。它不是用來「掏肉屑菜渣」，而是要貼著牙齒表面上下刮除生物膜。

• 牙間刷

地位： 強力神隊友，效率高於牙線。

標準： 適合牙縫較大、有牙周病或矯正中的患者。

廖婉汝說明，選擇「剛好能進去但不會太吃力」的型號。太小清不乾淨，太大會傷牙齦。如果牙縫太緊塞不進去，請乖乖用牙線，不要硬擠。

• 沖牙機

地位： 加分輔助，不能取代牙線、牙間刷。

廖婉汝說明，沖牙機就像洗車的「高壓水柱」。你可以沖掉表面的泥沙（食物殘渣），但黏在車殼上的那層薄油垢（牙菌斑生物膜），不拿海綿擦（物理摩擦）是永遠清不掉的。

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