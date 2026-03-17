離島醫療升級！ 北市聯醫攜手扶輪社進駐北竿

北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，北市聯醫仁愛院區院長王懋哲為北竿居民進行鼻咽癌及喉癌篩檢。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院承接連江縣北竿鄉「全民健保偏鄉全人整合照護方案」，結合公益與服務性團體，共同守護離島居民健康。今（17）日台北市聯合醫院總院長王智弘與醫護團隊、新北單車網路扶輪社和國際扶輪3490地區等，舉辦篩檢服務與健康宣導。此外，新北單車網路扶輪社也致贈北竿鄉及東引鄉衛生所「IoT診療裝置：耳鼻喉科軟式鼻咽內視鏡」各一台，提升在地醫療能量。

連江縣衛生局局長陳美金表示，感謝北市聯醫投注許多心力及資源策劃，更感謝公益團體扶輪社對連江縣的關懷，讓北竿居民有更多醫療資源的同時，也看到更多社會資源落地在北竿。新北單車網路扶輪社社長鄭清然表示，服務的理想不僅是在台灣本島，能拓展到離島，也是擴展及落實服務的精神。

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北市聯醫承辦連江縣北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，於北竿鄉塘岐老人活動中心舉辦「健康北竿PLUS-全人照護加值篩檢」活動。（北市聯醫提供）

這次篩檢活動舉辦於北竿鄉塘岐老人活動中心、北竿鄉衛生所與北竿綜合社會福利館，以「全人照護」為核心，除基礎篩檢項目外，針對地方疾病特性與民眾需求，提供專科癌症篩檢、口腔預防保健與全方位健康宣導等加值醫療服務。

北市聯醫表示，北竿鄉一位77歲陳姓老奶奶，長期患有高血壓與高血脂等慢性疾病，平時獨居，因牙口不好無法進食較硬食物，膝蓋也開過刀行動較為不便。北市聯醫團隊透過營養師與個案管理師共同進行居家訪視，不僅協助檢視其用藥情形，也關心其日常飲食與營養攝取狀況，讓長者即使在家中，也能獲得持續且完整的健康照護。

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