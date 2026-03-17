國衛院30週年！陳志鴻讚「基礎研究與政策建議橋樑」

健康臺灣推動委員會副召集人陳志鴻說，每項政策都要基礎、臨床、社會層面的實證數據與研究分析支持，而國衛院一直以來都扮演著基礎研究銜接政策建議的重要角色。（國衛院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德喊出「健康台灣」願景，國衛院作為我國唯一任務導向醫藥衛生研究機構，今（2026）年邁入第30年。健康臺灣推動委員會副召集人陳志鴻說，每項政策都要基礎、臨床、社會層面的實證數據與研究分析支持，而國衛院一直以來都扮演著基礎研究銜接政策建議的重要角色。

陳志鴻指出，目前政府推動青壯世代心理健康支持、升級成人預防保健服務預防慢性疾病發生、推動癌症基因檢測及精準醫療等重要政策，並善用數位科技與人工智慧，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護，強化各醫學中心的院內病床調度、增強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力。

請繼續往下閱讀...

對於「健康台灣」願景，陳志鴻表示，台灣面臨超高齡化社會挑戰，加上氣候變遷、健康促進及社會韌性等3大議題，賴清德總統已宣布在總統府成立三大委員會，另為達成健康台灣目標，先前也已成立健康台灣推動委員，作為社會參與的平台、社會溝通的橋梁，及政策效能的引擎。

陳志鴻強調，國家的韌性必須從各個層面共同累積，每項政策都要基礎、臨床、社會層面的實證數據與研究分析支持，唯有期盼透過公私協力，兼顧北中南東的區域均衡，才能實現醫療平權，提升社會韌性，國衛院則扮演基礎研究到政策建議間鏈結的重要角色。

國衛院長司徒惠康則說，國衛院始終秉持著推動醫藥衛生研究的初衷不斷自我提升，目前進行中的重大建設包括生物製劑廠、戰略平台資源庫、及高齡健康福祉中心等，將更加厚植本院的研發量能，持續扮演醫藥衛生智庫的重要角色，共同為國人健康福祉而努力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法