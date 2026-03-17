九成病友不知腎臟病 醫：有5大症狀 恐已末期

響應「世界腎臟日」，苗栗市大千綜合醫院腎臟內科團隊今（17）日舉辦衛教宣導，就慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理進行分享。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕響應「世界腎臟日」，苗栗市大千綜合醫院腎臟內科團隊今（17）日舉辦衛教宣導，就慢性腎臟病防治與腎臟病友飲食管理進行分享，現場更示範為腎友設計的實作料理「涼拌水晶麵」，打破大眾對腎臟病飲食「這也不能吃、那也不能吃」的枯燥印象，強調正確選食才能維持體力。

據統計，全球慢性腎臟病盛行率約為8至16%，而台灣盛行率更有逐年增加的趨勢。大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財指出，隨著人口老化及慢性病盛行率攀高，腎臟生病的風險大幅提升。然而，令人擔憂的是，臨床上僅有一成的病人知道自己的腎臟出了問題。

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陳孟財列舉慢性腎臟病十大高危險族群，包含：高血壓、糖尿病、心血管疾病、代謝症候群、蛋白尿、抽菸、痛風、有家族病史、年齡大於65歲，以及長期服用止痛藥者。

他並指出，腎臟功能異常時，早中期大部分沒有症狀，但若出現「泡（泡沫尿）、水（四肢或臉部水腫）、高（高血壓）、貧（貧血）、倦（疲倦）」這五大症狀時，往往已經進入病程末期。提醒守護腎臟不能靠感覺，必須透過抽血（檢查腎絲球過濾率）與驗尿（檢查尿液白蛋白）才能精準掌握。

另，病友反映，醫師囑咐要控制蛋白質，連肉都不敢吃，但造成沒力氣。營養師陳怡姍表示，因蛋白質攝取過多會產生含氮廢物，增加腎臟負擔；攝取太少，則會導致肌肉流失，讓體力變差，病友應攝取高品質蛋白質，如：魚肉、蛋、豆腐、瘦肉等，並建議主食改選「低蛋白澱粉」，例如：冬粉、米粉、藕粉、蘿蔔糕或太白粉，能提供足夠熱量，且蛋白質含量極低，可避免主食蛋白質過度擠佔配菜額度。

現場也示範簡單易學的「涼拌水晶麵」，利用冬粉的低蛋白澱粉特性，搭配特調醬料與時蔬，口感Q彈清爽，不僅能緩解腎友食慾不振的問題，更能確保在不增加腎臟負擔的前提下，補充充足的熱量。

營養師教民眾使用低蛋白澱粉的冬粉製作佳餚，口感清爽瘦民眾喜愛。（大千綜合醫院提供）

民眾參與活動迴響熱烈。（大千綜合醫院提供）

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