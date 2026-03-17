注意蜱蟲叮咬致命風險！ 8大QA一次看懂症狀、傳染與預防

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，我國自2019年出現首例本土病例以來，累計僅3例，但國際疫情持續升溫，中國每年約3000至5000例，日本及韓國近年病例數也明顯增加。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春夏戶外活動增加，小心蜱蟲帶來致命風險！疾管署今（17日）公布今年首例「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」病例，這也是繼2019年、2022年後，國內第3例本土個案。SFTS致死率可高達3成，究竟SFTS是什麼？有哪些症狀？又該如何預防？8大QA帶你一次掌握。

Q：什麼是發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）？

A：發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）是一種新興急性傳染病，2011年首度被確認，源自中國當地自2009年開始出現的不明原因發燒病例，後續經實驗室檢驗，確認是由白纖病毒科的SFTS病毒感染所引起。

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Q：感染後會有什麼症狀？

A：被帶病毒的蜱蟲叮咬後約7至14天發病。初期多會出現發燒，並伴隨血小板與白血球下降，也可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痠痛或淋巴腫大，甚至有出血傾向。若病情惡化，第二週可能出現肝臟、腎臟等多重器官衰竭或凝血異常。多數患者在第三週會逐漸恢復，但少數重症個案可能死亡，文獻致死率約5%至15%，但日、韓研究致死率可達3成。

Q：是怎麼傳染的？

A：主要透過帶病毒的蜱蟲叮咬感染；也有案例顯示，接觸患者的血液、體液或呼吸道飛沫，也可能造成感染。

Q：哪些人風險較高？

A：只要進出草叢、樹林等野外環境，都可能被蜱蟲叮咬，其中以從事農作工作者及年長者風險較高。

Q：到流行地區如何預防？

A：避免進入蜱蟲常出沒的草叢環境；若需要到郊外或草叢活動，建議穿長袖衣褲、手套、長襪與長靴，並把褲管紮進襪子裡。衣物或裸露皮膚可使用含DEET或Picaridin的防蟲藥劑。

活動結束後應儘快洗澡、換衣，並檢查身體是否有蜱蟲附著，同時避免接觸野生動物或來源不明的寵物。

若被蜱蟲叮咬，應用鑷子夾住口器小心取出，避免殘留在皮膚內，並清潔傷口。若出現發燒等症狀，應儘速就醫並告知相關接觸史。

Q：怎麼治療？

A：目前沒有特效藥，治療以支持性療法為主。若出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知是否曾被蜱蟲叮咬或有戶外活動史，以利診斷。

Q：是否需要住院隔離？

A：通報個案需住單人病室隔離治療，若檢驗排除即可解除隔離；確診個案須待症狀改善，且連續2次PCR檢驗陰性（間隔24小時），才能解除隔離。

Q：如何通報？

A：醫師若發現符合症狀，且有相關旅遊或活動史的病人，需依第四類傳染病規定通報。

疾管署也提醒，目前中國、南韓及日本均有確診病例，且曾發生醫護人員因未做好防護、接觸患者血液或體液而感染的情形。從流行病學資料來看，多數患者為農作族群或年長者。目前我國已將SFTS列為第四類傳染病，符合條件的個案須在24小時內通報，並及早診斷與治療。

衛福部疾管署今（17日）公布國內新增1例「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）本土病例。（疾管署提供）

衛福部疾管署說明如何預防「發熱伴血小板減少綜合症」。（疾管署提供）

衛福部疾管署說明「發熱伴血小板減少綜合症」之病媒。（疾管署提供）

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