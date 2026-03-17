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健康網》邊尿邊憋練骨盆肌？ 醫警：「這裡」壞掉恐排尿困難

2026/03/17 14:32

不少民眾藉中斷尿流練骨盆肌。專家表示，這個方式會練出壞掉的神經反射，當真的想排尿時容易尿不乾淨或排尿困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少民眾藉中斷尿流練骨盆肌。專家表示，這個方式會練出壞掉的神經反射，當真的想排尿時容易尿不乾淨或排尿困難；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了改善排尿訓練骨盆底肌，小便時刻意「中斷尿流」，認為這樣可以加強凱格爾運動效果。然而，台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳不建議這種做法，他指出，這不是在練肌肉，而是造成神經系統「錯亂」，反而會因為這種被增強的神經路徑，不自覺地啟動「鎖死」反射，真的想排尿時容易尿不乾淨或排尿困難。

別在馬桶上練功！林智佳在臉書專頁「林智佳醫師的骨盆復健天地」發文分享，民眾「中斷尿流」會練出壞掉的神經反射，由於排尿是一個高度協調的生理過程。當膀胱的逼尿肌收縮時，尿道括約肌必須同步放鬆，讓尿液順利排出。如果在排尿過程中刻意收縮骨盆底肌，試圖把尿流憋斷，就等於同時發出「用力排尿」與「關閉出口」的矛盾指令。

從神經生理角度來看，這種「邊推邊關」的行為可能導致逼尿肌與尿道括約肌失去協調，形成「迫尿肌-括約肌失調」。若長期反覆進行，神經系統可能記住這種錯誤的排尿模式，使排尿變得不順暢。

此外，神經系統具有「長時程增強作用」（LTP），也就是當神經訊號長期重複出現時，相關連結會變得更強。錯誤訓練（中斷尿流）會強化「膀胱壓力升高」與「括約肌鎖死」之間的同步連結，造成脊髓反射產生了「壞的塑性」，久而久之，當民眾真的想排尿時，身體反而會因為這種被增強的神經路徑，不自覺地啟動「鎖死」反射，導致尿不乾淨或排尿困難。

林智佳提醒，在排尿中途強行關門，膀胱內的壓力會瞬間暴增，讓尿液逆流，壓力可能將尿液推回輸尿管甚至是腎臟；引發神經雜訊， 這種不正常的壓力波動會刺激 C 纖維（噪音神經），讓 Loop III 的反射警衛室變得過度敏感，反而加劇頻尿。

民眾應如何如訓練凱格爾運動？林智佳建議，若要進行凱格爾運動，應該在沒有排尿時進行，例如，坐在椅子上、躺在沙發上或等車時練習骨盆底肌收縮與放鬆。排尿時則應保持放鬆，讓膀胱順利排空，不要刻意中斷尿流。

林智佳總結，如果民眾真的不知道如何找骨盆底肌，可以平時用「想像」的方式模擬中斷尿流的感覺，但僅止於想像，千萬不要在實際小便時「實戰演習」， 骨盆底肌訓練通常需要持續8-16週才能看到效果，正確的練習方式能幫助改善排尿控制。

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