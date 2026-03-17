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健康 > 杏林動態

守護偏鄉醫療 旗山醫院升格區域教學醫院

2026/03/17 15:06

衛生福利部旗山醫院今（2026）年正式升格為區域教學醫院。（旗山醫院提供）

衛生福利部旗山醫院今（2026）年正式升格為區域教學醫院。（旗山醫院提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕衛生福利部旗山醫院今（2026）年正式升格為區域教學醫院，並通過急診、急性腦中風、加護病房照護三項重度級醫療能力評定，急診室與加護病房（ICU）已擴充床位及設備，確保能承擔區域內更大量的急難救助與重症轉診需求。

衛生福利部所屬醫院及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，旗山醫院通過「全中度及部分重度急救責任醫院」評鑑，提升大旗美地區醫療量能，讓偏鄉民眾能就近獲得完善的急重症照護。

高雄市副市長李懷仁指出，旗山醫院通過評鑑，從地區醫院升格為區域教學醫院，對東九區的醫療服務至關重要，不僅對醫院人才永續、教學研究大有助益；市府將持續與院方攜手，深化區域網絡與分級醫療，同時期盼衛福部投入更多資源，共同推動醫療平權與基層公共衛生，擴大對在地民眾的健康照顧，確保鄉親享有更優質、安心且平等的醫療服務。

旗山醫院今年升級為區域教學醫院後，目前已全面更新建置整合式醫療資訊系統，發展多元智慧醫療項目，並分階段陸續建置智慧病人服務、智慧病房、智慧藥局系統、智能檢驗系統、數位同意書簽核系統、電子病歷整合系統、營運管理系統等，全面升級轉型發展智慧醫療，確保區域內更大量的急難救助與重症轉診需求。

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