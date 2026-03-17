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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

拜耳造影劑不純物超標 食藥署預防性回收20批

2026/03/17 14:41

衛福部食藥署今宣布回收烏賴加芬76%、「胃加芬液」等尿路、血管Ｘ光造影劑、胃腸道放射檢驗用造影劑產品。（食藥署提供）

衛福部食藥署今宣布回收烏賴加芬76%、「胃加芬液」等尿路、血管Ｘ光造影劑、胃腸道放射檢驗用造影劑產品。（食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今年2月底接獲台灣拜耳通報，因原廠檢出「烏賴加芬76%」、「胃加芬液」等尿道、血管Ｘ光造影劑、胃腸道放射檢驗用造影劑產品有不純物超出或趨近規格上限情況，希望主動回收相關的其他批號，2款藥品總計回收20批，且在國內均有替代藥品可用，無藥品短缺疑慮。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說明，食藥署今年2月26日接獲台灣拜耳股份有限公司主動通報，該公司接獲原廠通知檢出「烏賴加芬76%（衛署藥輸字第000502號）」及「胃加芬液（衛署藥輸字第009313號）」有亞硝胺類不純物含量超出或趨近廠商自訂的規格上限情形。

劉佳萍指出，不純物情形多在屆效期的安定性試驗中發現（烏賴加芬76%有效期間為5年、胃加芬液有效期間為4年），且案內不良品情形之批號藥品皆未輸台，惟為確保藥品品質及病人用藥安全，廠商主動辦理除問題批號外的其他批號預防性回收。

食藥署統計，這次藥品「烏賴加芬76%」，本次回收共12批，已銷售數量共計12,649瓶；藥品「胃加芬液」本次回收共8批，已銷售數量共計5,439瓶，食藥署已要求廠商於115年4月4日前完成回收作業並繳交調查報告（含不純物產生原因）及預防矯正措施，倘藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法第91條，處20萬至500萬元罰鍰。

「烏賴加芬76%」適應症為尿道、血管Ｘ光造影劑，國內尚有5張不同成分相似適應症之藥品許可證可替代；「胃加芬液」適應症為胃腸道放射檢驗用造影劑，國內尚有3張不同成分相似適應症之藥品許可證可替代，無藥品短缺之虞。

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