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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5旬高階男主管3高致腦中風 出院落實6大生活管理逆轉3高

2026/03/17 15:02

奇美醫院神經內科醫師呂冠嫻（中者）指腦中風患者想避免復發，須落實六大生活型態支柱。（記者王俊忠攝）

奇美醫院神經內科醫師呂冠嫻（中者）指腦中風患者想避免復發，須落實六大生活型態支柱。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕任職傳統產業的50歲高階男主管，過去有高血壓、第二型糖尿病與高血脂等「3高」病史，平日未落實生活管理，去（2025）年6月他突然出現頭暈、步態不穩與左手指麻木感。家人警覺及時送醫、檢診是腦幹血管堵塞腦中風，治療後順利出院。但醫院認為他有高復發率、要求他落實6大生活型態支柱，出院3月後3高明顯改善、重返職場。

協助治療腦中風患者的奇美醫院神經內科醫師呂冠嫻指出，上述男患者在治療時被發現糖化血色素高達8.4%（正常為4%至5.6%）、低密度脂蛋白偏高，平日外食為主、運動量不足，是再中風的高風險族群。該院在患者出院前就啟動「整合式生活型態介入改善計畫」，患者出院3個月後相關異常數值有明顯改善。

呂冠嫻表示，腦中風長期居國人10大死因前列，5年內再發風險達20%至30%，為降低復發風險、提升患者長期生活品質，該院腦中風團隊導入國際「生活型態醫學（Lifestyle Medicine）」概念，建立以「6大生活型態支柱」為核心的整合照護模式，透過整合飲食、運動、睡眠、壓力管理、戒除有害物質與社會支持等全方位介入，打破傳統「只靠藥物」的框架，協助病人從「單一疾病治療」轉向「全面健康管理」，降低再中風風險也改善整體生活品質。

6大生活型態支柱包括：

1、健康飲食：建議採地中海型或得舒飲食（DASH diet），減少高鹽、高油與加工食品攝取，增加蔬果、全穀類與優質蛋白質比例，減緩動脈硬化進程。

2、規律身體活動：世界衛生組織建議每週至少150分鐘中等強度運動，規律運動可改善血壓、提升胰島素敏感性與腦部血流循環。

3、優質睡眠：慢性睡眠不足與睡眠呼吸中止症會增加心血管與腦血管風險，透過睡眠評估與衛教，協助病人建立規律作息。

4、壓力管理：長期壓力會造成血壓波動與交感神經活性上升，透過情緒篩檢與壓力調適建議，降低焦慮與憂鬱對復發風險的影響。

5、避免有害物質：戒菸與節制酒精攝取是保護血管的重要策略。

6、強化社會支持：有研究顯示良好的家庭與社會支持可提升治療遵從性與存活率。

奇美醫院神經內科醫師呂冠嫻（左）指腦中風患者想避免復發，須落實六大生活型態支柱。（奇美醫院提供）

奇美醫院神經內科醫師呂冠嫻（左）指腦中風患者想避免復發，須落實六大生活型態支柱。（奇美醫院提供）

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