致死率最高恐達3成！ SFTS再現台灣 北部7旬翁染病

疾管署防疫醫師林詠青指出，根據文獻，「發熱伴血小板減少綜合症」致死率約為5%至15%，但在日、韓、中國等研究中致死率可高達3成。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕致死率最高可達3成的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）再現台灣，衛福部疾管署今（17日）公布新增1例本土病例，為北部一名70多歲男性，無出國史，因發燒與血小板低下住院治療，經兩週治療後已於3月16日康復出院，這也是繼2019年、2022年後，國內第3例本土個案。

疾管署防疫醫師林詠青指出，個案本身有心血管疾病及中風病史，2月底先出現全身無力，隔日因發燒就醫，檢查發現白血球及血小板明顯下降，並合併肝腎功能異常，醫師研判為不典型感染而收治住院。由於個案居住於郊區，平時有在住家周邊菜園活動，綜合臨床症狀與暴露史後通報檢驗，最終確診為SFTS，並轉入隔離病房治療。

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住院期間，個案除發燒外，陸續出現食慾不振、噁心與嘔吐等症狀，但未出現出血或神經學異常。經支持性治療後症狀逐漸改善，白血球、血小板及肝腎功能恢復正常，完成兩次PCR陰性後解除隔離出院，目前精神狀況良好。

林詠青說，疫調顯示，同住家人及醫療接觸者共9人皆無症狀，將持續監測至3月26日。環境調查發現，個案住家周邊菜園及山區常有野生動物出沒，現場採集16隻蜱蟲，雖未檢出病毒，且非主要傳播媒介「長角血蜱」，但仍無法排除環境感染風險，實際感染來源仍待釐清。

林詠青說明，SFTS為人畜共通的病毒性疾病，主要透過帶病毒的蜱蟲叮咬傳播，潛伏期約7至14天。感染初期多以發燒為主，並可能出現噁心、嘔吐、腹瀉及肌肉痠痛等症狀，同時伴隨白血球與血小板下降；重症者恐出現出血、多重器官衰竭，甚至死亡。

SFTS為人畜共通的病毒性疾病，主要透過帶病毒的蜱蟲叮咬傳播。（疾管署提供）

值得注意的是，SFTS目前尚無特效藥，治療以支持性療法為主。林詠青也說，根據文獻，致死率約為5%至15%，但在日、韓、中國等研究中，致死率可高達3成，尤其高齡族群或延誤就醫者，死亡風險明顯較高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，我國自2019年出現首例本土病例以來，累計僅3例，但國際疫情持續升溫，中國每年約3000至5000例，日本及韓國近年病例數也明顯增加，顯示SFTS在東亞地區仍有擴散趨勢。

疾管署副署長林明誠也提醒，蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，多棲息於草叢與樹林，4月至10月為活動高峰。民眾從事登山、露營或農作等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、長靴，並將褲管紮入襪內，必要時使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁的防蟲產品。活動後應檢查身體與衣物，若遭叮咬應以鑷子小心移除，避免口器殘留體內，如出現發燒等症狀應儘速就醫並告知接觸史，以利及早診斷與治療。

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