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健康網》睡眠被打斷最傷身！ 醫警示：恐增肥胖、失智風險

2026/03/16 20:12

睡了很久還是累累的，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，整晚難以進入真正的深層睡眠才是大問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

睡了很久還是累累的，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，整晚難以進入真正的深層睡眠才是大問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明睡很久，起床還是覺得累累的，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，在睡眠醫學裡，真正常見的問題其實是另一個「睡眠碎片化（Sleep Fragmentation）」，整晚難以進入真正的深層睡眠。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，夜裡睡眠 「不斷被打斷」，大腦頻繁出現 micro-arousal（微覺醒），導致整晚難以進入真正的深睡眠，也就是表面看起來睡了7-8小時，但實際上，有效睡眠時間，也可能只有一半。

他表示，正常睡眠會經歷一個循環，從N1→N2→N3（深睡眠）→REM（快速動眼期），每90分鐘一個循環。黃軒引述研究指出，碎片化睡眠的長期影響，已證實還會有以4種情況發生：

●發炎反應增加：
睡眠被頻繁打斷，會提高體內發炎指標，像是白血球介素-6IL-6、腫瘤壞死因子-αTNF-α、C-反應蛋白CRP等上升，而這些都是慢性疾病的重要風險因子。

●代謝與肥胖風險：
碎片化睡眠會影響，胰島素敏感性及瘦素下降及飢餓素上升。而這些變化會增加肥胖、代謝症候群、第二型糖尿病等上身。

●大腦清除廢物能力下降：
深睡眠時，大腦會啟動，腦淋巴系統（Glymphatic system），會負責清除β-澱粉樣蛋白（β-amyloid）、Tau 蛋白（Tau rotein）。睡眠碎片化會讓這個清除系統效率下降，因此被認為與阿茲海默症風險上升相關。

●心血管死亡風險上升：
牛津研究發現，睡眠碎片化程度越高，心血管死亡風險也越高，而且在女性族群中，這個關聯更明顯！

黃軒也提醒，真正導致碎片化睡眠的，常常不是「失眠」，而是阻塞型睡眠呼吸中止症候群（OSA），若打鼾很大聲、睡覺呼吸暫停、夜間頻繁醒來、白天嗜睡、記憶力下降等，建議去先檢查是否有睡眠呼吸中止症候群。

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