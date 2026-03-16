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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只耳朵問題！ 醫：耳鳴恐是高血壓警訊

2026/03/16 19:24

耳鼻喉科醫師許孟哲在表示，多數耳鳴並非嚴重疾病，也可能與血管性原因如高血壓等有關，提醒若出現臉部麻痺、複視、吞嚥困難等，應警覺就醫；情境照。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師許孟哲在表示，多數耳鳴並非嚴重疾病，也可能與血管性原因如高血壓等有關，提醒若出現臉部麻痺、複視、吞嚥困難等，應警覺就醫；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕耳鳴是耳鼻喉科門診中常見病症之一，許多人首次出現耳鳴時，也常擔心是否與腦部疾病或聽力有關。耳鼻喉科醫師許孟哲在表示，多數耳鳴並非嚴重疾病，而是聽覺系統的代償訊號、壓力或神經調節異常導致。此外，耳鳴成因也可能與聽覺系統、結構、血管性原因如高血壓等有關。提醒若出現單側耳鳴；搏動性耳鳴；伴隨眩暈、平衡感喪失；突然聽力下降；臉部麻痺、複視、吞嚥困難等，應警覺就醫。

許孟哲於臉書專頁「許孟哲 耳鼻喉科醫師」發文說明，耳鳴是指在沒有外界聲源刺激的情況下，患者主觀感覺到耳朵或頭部出現聲音。至於常見耳鳴型態，大致有以下4種：1.高頻型耳鳴：蟬鳴聲、電流聲、嗡嗡聲。2.低頻型耳鳴：轟隆聲、低沉引擎聲。3.脈動型（搏動性）耳鳴：聲音與心跳同步，通常與血管搏動有關。4.斷續型、喀喀聲耳鳴：點擊聲、抽動聲。

5種成因一次看

此外，許孟哲指出，耳鳴常見病因包括以下5類：

聽覺系統相關：這種成因最常見，如感音性聽力損失、噪音傷害、突發性耳聾、老年性聽損等，均屬之。

耳朵結構問題：如耳垢阻塞、中耳積液、耳咽管功能障礙、耳硬化症、耳膜破裂等導致。

神經與中樞因素：如聽神經瘤、腦幹病灶等造成。

●血管性原因：像是高血壓、動靜脈瘻管、頸動脈狹窄等所致。

心理與生活因素：如焦慮、憂鬱、睡眠障礙、壓力過大等導致。

許孟哲進一步提及，當耳鳴持續存在時，耳鼻喉科常透過耳鼻喉科理學與神經學檢查、純音聽力檢查、鼓室圖、腦幹聽覺誘發電位、腦部核磁共振等方式進行診察。至於耳鳴的治療方式，目前全世界尚無「保證能完全消除耳鳴」的特效藥，治療目標在於「減輕困擾」與「和平共處」。方式包括：衛教與降低焦慮、聲音治療、藥物治療、認知行為治療、針對病因治療。

5大症狀須警覺

許孟哲強調，雖然多數耳鳴是良性的，但若出現以下情況，請務必尋求專業醫師診斷：單側耳鳴；搏動性耳鳴；伴隨眩暈、平衡感喪失；伴隨突然發生的聽力下降；神經學症狀，如臉部麻痺、複視、吞嚥困難等。

許孟哲強調，耳鳴不等於腦瘤，它更像是身體的「壓力計」或「警報器」。正視它、檢查它，但不恐懼它，才是最好的應對之道。

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