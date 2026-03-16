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健康 > 杏林動態

借將台大！高雄市立民生醫院院長王振源上任 朝區域教學醫院邁進

2026/03/16 15:31

高雄市衛生局長黃志中（右）監誓民生醫院新任院長王振源就職儀式。（民生醫院提供）

高雄市衛生局長黃志中（右）監誓民生醫院新任院長王振源就職儀式。（民生醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立民生醫院新任院長找來台大醫學院內科教授王振源接任，今（16）日上午宣誓就職，將引領民生醫院升級轉型，以強化急重症量能、深化教研及組織優化3大方向推動醫院發展，朝「區域教學醫院」目標邁進。

王振源借將自台大，為台大醫學系學士、台大臨床醫學研究所博士，具備內科、胸腔及重症醫學等多項專科證書，不僅是肺部感染症與肺結核權威，更擔任國際抗癆暨肺疾聯盟（IUATLD）亞太區主席，同時也是台大醫學院內科教授，學術與臨床資歷深厚，專業地位備受肯定。

高雄市衛生局長黃志中今出席監誓，對新任院長王振源自台大南下承接重任表達歡迎及感謝，期勉他能將醫學中心等級厚實醫療品質與管理經驗，引領民生醫院升級轉型。

王振源於致詞時表示，未來將以3大方向推動醫院整體發展，首先為強化急重症醫療量能，以提升為具備「中度級急救責任醫院」能力為首要目標，完善急救與重症照護體系。其次為深化教學與研究發展，積極培育在地醫療專業人才，逐步朝「區域教學醫院」目標邁進。第三則是推動組織優化與數位治理，強化內部稽核機制與病人安全文化，提升營運效率與醫療品質，建構更具韌性的醫療服務體系。

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