健康網》哈佛發現住得離核電廠近 恐罹癌？專家：難推估因果

哈佛大學研究指出，居住地若愈靠近運轉中的核電廠，罹癌率愈高；然因為該研究有其侷限性，仍不能直接推估到個人風險及因果關係上。

〔健康頻道／綜合報導〕自從日本福島核災以後，有關非核核電是否繼續運作的討論相當多。台灣科技媒體中心引用哈佛大學有2份研究指出，居住地越靠近運轉中的核電廠，周邊居民的整體癌症風險，以及特定癌症的發生率與死亡率皆有顯著上升的趨勢。但這項研究仍有需經近之處，哈佛的專家提醒，這兩項研究分別以郡（county）和郵遞區號（zip code）為單位，所以仍不能直接推估到個人風險及因果關係上。

由於核能作為低碳轉型中的一環，為瞭解核電廠正常運轉期間對周邊居民健康是否有影響，哈佛大學公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）研究團隊，以美國癌症資料為基礎，先後在《自然通訊》（Nature Communications）發表全美癌症死亡率研究，以及在《環境健康》（Environmental Health）發表麻州癌症發生率研究 。

台灣科技媒體中心訪問中國醫藥大學公共衛生學院職業安全與衛生學系教授林若婷，以及國立臺灣大學公共衛生學院環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權兩位專家，談這兩份研究的細節。

專家指出，這兩篇美國研究有三個值得關注之處：暴露怎麼算、時間看多長，以及能不能把風險換算成實際病例數。

首先，研究不再只把居民分成「住在核電廠幾公里內或外」，而是採用距離加權方法：把每個地區200公里（全美）或120公里（麻州）範圍內所有核電廠都納入計算，距離越近權重越高、越遠越低，再把每個地區所有鄰近核電廠的影響加總成一個連續的「接近核電廠程度」指標。用這種方法，研究可以畫出「距離與癌症風險」的關係曲線。

例如在全美資料中，當把一個郡周圍所有核電廠的距離合起來換算，等同於住在距離一座核電廠大約5–10公里的位置時，65–74歲族群的癌症死亡風險約增加20%。在麻州資料中，當把一個郵遞區號周圍所有核電廠的距離合起來換算，等同於住在距離一座核電廠約2公里的位置時，模型估計55歲以上居民的整體癌症發生風險大約增加50%到150%。之後會隨距離越遠而下降，在約25公里以外時，風險差異幾乎看不出來。

再者，兩篇研究都使用2000–2018年，長達19年的癌症資料，全美分析看的是癌症死亡，麻州分析看的是癌症發生。全美研究還計算每座電廠過去10年的平均暴露，用來反映癌症可能需要多年累積暴露與潛伏期，並測試2、5、10、15、20年不同時間窗，結果都相當一致，顯示研究結論對時間窗設定相當穩定。

最後，兩篇研究都把相對風險換算成可歸因病例數。例如全美研究推估，在研究涵蓋的2000–2018年各郡中，大約累積115,586例癌症死亡可歸因於與核電廠的空間接近。在麻州研究，則估計約有20,618例癌症病例與住在核電廠附近有關。若粗略除以19年，約相當於全美每年平均多6千多例（文章指出其中光是65歲以上族群，每年就約有4,266例癌症死亡與核電廠鄰近有關）、麻州每年平均多1千多例的病例。

專家解析，模型估計在這段時間裡，有一部分癌症可能和長期住在核電廠附近有關，可以視為理論上有機會被避免的病例；如果沒有這樣的距離暴露，這些病例發生的機會本來可以更低。

專家認為這些研究傳達的一個共同訊息是：即使在沒有事故、排放符合法規的情況下，核電廠附近居民的癌症風險看起來並不是零，而且會隨著與電廠的距離改變，越遠越低。在全美的研究中，風險差異主要出現在距離核電廠約5–10公里、且年齡55歲以上的族群；在麻州的研究中，距離超過約25公里後，風險幾乎看不到差異。

全美那篇研究的作者也指出，核電廠相關的健康影響主要集中在電廠附近的社區，而不像燃煤電廠那樣影響到更大範圍的人口。燃煤電廠的健康影響主要來自空氣污染。有研究估計，美國燃煤電廠相關空氣污染在1999–2020年間，累積約造成46萬例死亡，換算下來平均每年約20,909例與這類空氣污染相關的死亡。

台灣核電廠多位於北部與東北部沿海，周邊住宅、學校和醫療院所非常密集。即使每個人的風險只增加10–20%，一旦乘上幾十萬甚至上百萬的暴露人口，再加上長期暴露時間，累積的癌症病例數與醫療負擔仍可能相當可觀，而這部分在過去的風險溝通中往往被低估。

對能源政策來說，這代表台灣在比較核能、燃煤、天然氣、再生能源時，除了看減碳效果與發電成本，也應該把核電廠周邊居民可能增加的癌症負擔納入同一個評估框架比較。我們在2024年的一項整合17個國家、175座核電廠的國際研究中發現，住在核電廠30公里內的居民，全癌症、甲狀腺癌與白血病風險都有顯著增加，而且5歲以下兒童的全癌風險最高，顯示兒童可能是更敏感的族群，這也是值得關注的。

這兩篇研究也有限制；專家認為這屬於生態研究，使用的是郡或郵遞區的平均資料，因此很適合用來觀察哪些地區風險較高，但如果是談個人風險或因果關係，就無法直接推論「某個人因為住在某個距離就一定增加多少風險」。

此外，研究主要用住家距離核電廠作為暴露指標，並沒有直接測量每個人的輻射劑量；實際暴露仍可能受到排放量、風向、排放高度、地形等因素影響。

另一個限制是，這兩篇研究都沒有對兒童癌症做詳細分析，主要原因是兒童癌症在資料中相對少，一旦再按照年齡、性別、地區和年份分層，資料會變得太稀疏，估計不穩定。不過，兒童與青少年通常被認為是對輻射較敏感的族群，如前述我們的國際研究顯示，5歲以下兒童的全癌症風險較高，因此未來研究若能結合兒童資料與長期追蹤，會更完整。

如果是用在能源政策或跨國比較，則有另一個限制。目前這兩篇研究把所有核電廠視為同一類暴露來源，也就是用距離估計暴露程度，沒有細分不同機組的型式、建造年代或能源政策等。但實際上，不同國家與不同世代的核電廠在設計與運轉條件上差異很大。未來若要更精確評估核電對公共衛生的影響，就需要把電廠技術型式、建造年代與國家能源政策等一併納入分析。

專家認為，這些研究並非直接定論「核電一定致癌」，而是指出在大型人口資料中可以看到一個穩定的現象：住得越靠近核電廠，癌症的發生或死亡風險有小幅增加，增加幅度大多在1.1到1.2倍左右。對單一個人來說，這可能不是非常高的風險；但從公共衛生的角度，小幅風險如果乘上很多人、又持續很多年，就可能累積成一個不可忽視的人口疾病負擔。

這兩篇美國研究估算，2000–2018年間，研究涵蓋的美國郡中約有115,586例癌症死亡，在麻州約有20,618例癌症個案，被估計與住在核電廠附近有關，約相當於全美每年增加6千多例、麻州每年增加1千多例。我們一篇針對全球的研究也顯示，住在核電廠30公里內的居民，全癌、甲狀腺癌與白血病風險有顯著增加，5歲以下兒童的全癌風險最高，代表不同國家、不同資料來源看到的方向是一致的。

對民眾和決策者來說，比較合理的態度是：不要把核電視為完全沒有健康代價，也不要簡化為一使用核電就會造成多人致癌，而是把核能當成一個有減碳效益、但健康風險並非零的能源選項。把核能與燃煤、燃氣及再生能源放在同一個健康風險與環境效益的框架下比較，將有助於未來更理性地討論能源轉型與公共健康。

