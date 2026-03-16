健康網》沈玉琳住院7個月「正式」出院！醫揭預後關鍵基因消失了

本土藝人沈玉琳經過住院7個月，經歷5次療程，拿到檢測報告確認沒有致病NPM1突變基因，他宣告自己「正式」出院。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人沈玉琳今（16）日於臉書上公布，住院7個月，經歷5次療程，拿到檢測報告，確認自己沒有NPM1致病突變基因，表示自己今天已正式出院了。根據台灣癌症防治網指出，有55%的急性骨髓性白血病經過仔細檢查，可以發現有基因染色體的異常轉位。

根據台灣癌症防治網衛教資料，引述和信治癌中心醫院血液腫瘤科醫師譚傳德指出，急性骨髓性白血病其骨髓裡面原始的造血細胞有著各種後天原因所導致的基因突變，結果造成這些原始造血細胞失去了正常的生長控制機轉，增生以及分化皆不正常。

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他表示，根據種種研究顯示，可歸納出急性骨髓性白血病的預後因子可分為：較佳的預後（例如：染色體15、17的轉位，染色體8、21的轉位，染色體16本身的倒位）、中等預後、及較差的預後（例如：染色體5、7的缺損以及較複雜染色體的轉位）。

此外，譚傳德表示，有一些分子基因的異常，對於急性骨髓性白血病的預後有相當重要的影響，尤其是對那些（佔了45%）找不到任何異常染色體證據的急性骨髓性白血病病人。這些對於預後有影響的基因包括：NPM1、FLT3、CEBPA、MLL、RAS及WT1。

NPM1這個基因，主要是製造磷酸化的蛋白質，正常位於細胞核的核仁中，往來於細胞核與細胞質之間。NPM1本身扮演相當多重的角色，包括核醣體的生成以及細胞本身對於外在壓力的調適，以維護遺傳基因的穩定性，並做為其他腫瘤抑制基因（如P53）的協調者。NPM1的基因突變約發生在25%-35%急性骨髓性白血病的病人中，在染色體正常的病人中約占45%-62%，而這也是目前在基因染色體正常的病人中，最常見的一種基因突變。

大約40%的NPM1基因突變的病人，同時擁有另外一個名為FLT3-IPD的基因突變。譚傳德指出，值得注意的是，有4個大型的研究、超過250位病人有共同的發現：NPM1基因突變本身對於急性骨髓性白血病是一個較好的預後因子，但是如果NPM1與FLT3-ITD的基因突變同時存在，反而會破壞了單獨NPM1基因突變的較佳預後。也就是說，對於染色體正常的病人，有NPM1的基因突變，卻沒有FLT3-ITD的基因突變，它的化療緩解率、無病存活率、以及整體存活率都比較好。但是，只要有FLT3-ITD的基因突變存在，無論有沒有NPM1基因突變，整體的預後都會比較差。

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