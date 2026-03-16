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健康 > 護眼顧齒

健康網》開完眼睛手術能搭飛機嗎？ 醫揭關鍵點

2026/03/16 12:28

不少民眾常問眼科醫師「開完刀可以搭飛機嗎？」專家表示，任何「眼內有氣體」的手術，不能搭飛機，會提高眼疾風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

不少民眾常問眼科醫師「開完刀可以搭飛機嗎？」專家表示，任何「眼內有氣體」的手術，不能搭飛機，會提高眼疾風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾正在規畫清明連假，有些人有出國的打算，這時眼科醫師常常被問到「開完刀可以搭飛機嗎？」中國醫藥大學附設醫院眼科醫師謝明潔指出，任何「眼內有氣體」的手術不宜搭飛機，像是進行氣體固定術等，會提高眼疾風險。

謝明潔在粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」發文分享，「開完眼睛手術，可以搭飛機嗎？」這是每到假期前後，患者最常問的問題。這個問題要考慮的重點只有一個，那就是眼睛裡面有沒有空氣。

謝明潔說明，通常可以搭飛機的情況，包括了白內障手術、沒有灌氣體的黃斑部／視網膜手術，與灌矽油的視網膜手術。這些情況下，飛行通常沒有問題。要注意的是，任何「眼內有氣體」的手術，則不能搭飛機，原因在於飛機上升時氣壓下降，氣體會膨脹，可能讓眼壓瞬間升高，而這樣的情況發生時，對於動過手術的眼睛而言有風險。

謝明潔提醒，任何手術都有風險，術後狀況可能需要追蹤，如果處在假期前後醫療資源較少，所以民眾不要把行程排得太緊，同時一併在開刀前與醫師清楚討論自己未來是否有出國的計畫，不只能照顧自身健康，也能兼顧未來的行程安排。

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